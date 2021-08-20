Video Yaşam Sultangazi'de ilginç olay! Evine giren hırsızların aracıyla evine döndü | Video

Sultangazi'de ilginç olay! Evine giren hırsızların aracıyla evine döndü | Video

Sultangazi'de ilginç olay! Evine giren hırsızların aracıyla evine döndü | Video
20.08.2021 | 10:10

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Sultangazi'de evine giren hırsızların peşinden koşan Serkan İlhan, farkında olmadan hırsızların kullandığı araca binip evine döndü. Kamera kayıtlarını izleyen İlhan, bindiği aracın içinde evine giren hırsızın olduğunu fark etti.

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Olay geçen salı günü sabah saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. Serkan İlhan'ın evine hırsız girdi. İlhan'ın kızı hırsızı fark edince çığlık attı. İlhan, kızının çığlıkları sonrası hırsızın peşinden koştu. Hırsız, evden çaldığı kumbarayı birkaç sokak sonra kamyonetin kasasına atarak kaçtı. Kumbarayı bulup alan İlhan karşısına çıkan araca da el kaldırarak, evine hırsızın girdiğini kendisini evine bırakmalarını rica etti. Eve dönen adam, daha sonra kamera görüntülerini incelediğinde, kendisini evine bırakan kişilerin hırsızlık yapan kişi ve arkadaşları olduğunu fark etti.

HIRSIZIN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
Serkan İlhan elindeki güvenlik kamera görüntüleri ile polis merkezine giderek hırsızlardan şikayetçi oldu. Serkan İlhan'ın hırsızı kovaladığı anlar da kameraya yansıdı. Görüntülerde, hırsızın koşması, Serkan İlhan'ın da şüpheliyi kovalaması yer aldı. Görüntülere hırsızların kullandığı otomobilin sokaktan geçtiği anlar da yansıdı.

ONLAR DA 'NE OLDU ABİ BİZ DE GÖRDÜK' DEDİLER
Serkan İlhan, Bir kişi aracın üstüne çıkıp birinci kata tırmanarak içeri giriyor. Kızların yatak odasına giriyorlar. Çocukların kumbarasını alıyorlar. Sonra bizim yatak odasına girip, pet şişeyi doldurduğumuz paralar vardı. Onları alıyorlar. Sonrasında kapıyı açarken, bizim kız duyuyor ve 'Babam bu saatte işe gitmez' diyor ve bakıyor ki karşısında hırsız var. Çığlık atıyor. Ben de peşinden kovalıyorum. Yalın ayak kovalıyorum hırsızları. Allah'tan benim dükkanın önünden geçiyorlar. Tek kişi değillerdi üç kişilerdi. Bir kişi benim eve giriyor. Arkasından da hafif ticari araçla diğerleri takip ediyor. Kaçan hırsız parayı benim sokakta duran kamyonun kasasına atıyor. Biri görmüş parayı kasaya attığını bana söyledi. Ben parayı alırken, hırsız araca binip arka sokaktan tekrar geliyorlar parayı attıkları yere. Beni de araca alıp eve bırakıyorlar. Ben de onları durduruyorum. Giyinik olmadığım için onları durduruyorum, 'Beni eve bırakın' diyorum. Hallerinden telaşlarından zaten belli oluyordu. Parayı kamyonun kasasına atıyorlar 5 litre pet şişenin içindeydi. Onlar kamyonun kasasına atıyorlar şişeyi. Üç kişi araçla geri gelip beni alıyorlar. Maskeli elleri eldivenli zaten kamera kayıtlarında var. Görüntüleri emniyete de götüreceğim. Onlar da 'Ne oldu abi biz gördük' dediler. Araba fırın arabasıydı sanırım. İçinde ekmek kırıntıları vardı. Telaşlıydılar. Ben de daha anladım, kamera kayıtlarını inceleyince ortak çalıştıkları ortaya çıktı dedi.

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