Sultangazi'de iş yerine kurşun yağdırdılar: O anlar kamerada | Video
İstanbul Sultangazi'de motosikletli 2 kişi, yabancı uyruklu bir kişiye ait kapalı iş yerine 5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayı anlatan iş yeri sahibi Ahmet Yasin, "Ben 10 senedir buradayım hiç kimse ile sıkıntım yok. Ben herkesi tanıyorum, komşularımın hepsi beni tanıyor. Gece saat 01.30 gibi sesleri duyup çıktım. Zaten burada karşı tarafta oturuyorum. 2 kişi beyaz bir motorla geldiler dükkanım kapalıydı. 5 tane kurşun sıktılar sonra polis geldi. Karakola gidip ifade verdim" dedi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde olay yerine gelen motosikletli 2 kişiden birinin iş yerini hedef alarak 5 el ateş ettiği ve daha sonra kaçtıkları görülüyor.
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