Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video

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SULTANGAZİ'de kimliği belirsiz bir kişi, silahla erkek kuaförüne ateş edip kaçtı. Saldırı anları, kameraya yansıdı.
Olay, geçen Pazartesi saat 01.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, belindeki silahı çıkararak, sokak arasındaki erkek kuaförüne ateş etti. Saldırgan ardından olay yerinden koşarak kaçtı. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamera görüntülerini inceleyerek, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.