Sultangazi'de işe giderken silahlı saldırıya uğradı; o anlar kamerada | Video 04.05.2023 | 11:16 SULTANGAZİ'de işe giden Mehmet Metin E., yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanarak yere yığılan Mehmet Metin E., dakikalarca yardım bekledi. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün sabah saat 07.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Gazi Cebeci Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Mehmet Metin E., cadde üzerinde bulunan otobüs durağına doğru yürümeye başladı. Bu sırada arkasından gelen kimliği belirsiz kişi, üzerindeki silahı çıkararak, Mehmet Metin E.'ye ateş etti. Mehmet Metin E., silahtan çıkan kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralanarak yere yığıldı. Saldırgan ise, koşarak olay yerinden kaçtı.Yerde acılar içinde kıvranan Mehmet Metin E.'yi gören sürücüler yoluna devam ederken, çevredekiler ise bir süre izledikten sonra olay yerinden ayrıldı. Dakikalarca yerde yardım bekleyen yaralının yardımına bir servis minibüsü şoförü koştu. Kısa süre sonra bazı vatandaşlar da yanına gelerek ne olduğunu anlamaya çalıştı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Metin E., ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mehmet Metin E., hastanede polise verdiği bilgide kendisine saldıran kişiyi tanımadığını, kimse ile bir husumetinin bulunmadığını söyledi. Polisin kaçan saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.Öte yandan, yaşanan silahlı saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen Mehmet Metin E.'nin arkasından gelen kişinin silahla ayağına ateş ettiği ve kaçtığı görülüyor. Yere yığılan Mehmet Metin E.'nin dakikalarca yardım beklediği, çevredekilerin umursamadığı, kaldırımda bekleyen iki kişinin yerdeki yaralıyı izlediği kameraya yansıyor. Daha sonra ise, bazı vatandaşların yaralanan yardımına koştukları da kameraya yansıyor.