Sultangazi'de işe giderken silahlı saldırıya uğradı; o anlar kamerada | Video
SULTANGAZİ'de işe giden Mehmet Metin E., yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanarak yere yığılan Mehmet Metin E., dakikalarca yardım bekledi. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Yerde acılar içinde kıvranan Mehmet Metin E.'yi gören sürücüler yoluna devam ederken, çevredekiler ise bir süre izledikten sonra olay yerinden ayrıldı. Dakikalarca yerde yardım bekleyen yaralının yardımına bir servis minibüsü şoförü koştu. Kısa süre sonra bazı vatandaşlar da yanına gelerek ne olduğunu anlamaya çalıştı.
SALDIRGANI TANIMADIĞINI SÖYLEDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Metin E., ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mehmet Metin E., hastanede polise verdiği bilgide kendisine saldıran kişiyi tanımadığını, kimse ile bir husumetinin bulunmadığını söyledi. Polisin kaçan saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan, yaşanan silahlı saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen Mehmet Metin E.'nin arkasından gelen kişinin silahla ayağına ateş ettiği ve kaçtığı görülüyor. Yere yığılan Mehmet Metin E.'nin dakikalarca yardım beklediği, çevredekilerin umursamadığı, kaldırımda bekleyen iki kişinin yerdeki yaralıyı izlediği kameraya yansıyor. Daha sonra ise, bazı vatandaşların yaralanan yardımına koştukları da kameraya yansıyor.
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