Sultangazi’de kamyon ticari taksinin üstüne devrildi: 3 yaralı | Video
Sultangazi’de boş kasalarla yüklü olan kamyon, yol kenarında park halinde olan tıra çarparak seyir halindeki ticari taksinin üstüne devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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