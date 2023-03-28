Video Yaşam Sultangazi’de kamyon ticari taksinin üstüne devrildi: 3 yaralı | Video
Sultangazi’de kamyon ticari taksinin üstüne devrildi: 3 yaralı | Video

Sultangazi’de kamyon ticari taksinin üstüne devrildi: 3 yaralı | Video

28.03.2023 | 08:43

Sultangazi’de boş kasalarla yüklü olan kamyon, yol kenarında park halinde olan tıra çarparak seyir halindeki ticari taksinin üstüne devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, 03.00 sıralarında Sultangazi Arnavutköy Habipler Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, boş pazar kasası dolu olan kamyon, yol kenarında park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonun arka tarafı yan şeritte seyir halinde olan ticari taksinin üstüne devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de yaralanan kamyon sürücüsü ve ticari taksi sürücüsü ile yolcuyu yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Trafik polisi ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim ederken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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