Video Yaşam Sultangazi'de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
Sultangazi'de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

Sultangazi'de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

27.10.2021 | 09:28

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Sultangazi'de, su tankı taşıyan açık kasa kamyonetin üzerinde seyahat eden bir kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sultangazi'de dün akşam trafikte kaydedilen görüntüler, bu kadarına da pes dedirtti. Kamyonetin kasasında taşınan su tankının üzerinde hiç bir tedbir almadan yolculuk yaparak olası bir kazaya adeta davetiye çıkartan bir kişi, kameralara yansıdı. Trafikte bir süre ilerleyen sorumsuz sürücü ve kamyonet kasasındaki şahıs kısa süre sonra aracın farklı bir istikamete yönelmesi ile gözden kayboldu.

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