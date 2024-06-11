Video Yaşam Sultangazi'de kargaların saldırısına uğrayan vatandaş kask takarak korunmaya çalıştı | Video
Sultangazi'de kargaların saldırısına uğrayan vatandaş kask takarak korunmaya çalıştı | Video

Sultangazi'de kargaların saldırısına uğrayan vatandaş kask takarak korunmaya çalıştı | Video

11.06.2024 | 13:06

Sultangazi'de ağaçtan düşen yavru kargayı almak isteyen vatandaşa diğer kargalar saldırdı. Kask takarak kendini korumaya çalışan vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü 50. Yıl mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre ağaçtan düşen yavru kargayı gören vatandaşlar zarar görmemesi için aldıkları kargayı yuvasına koymak istedi. Ancak diğer kargalar yavruya zarar vereceği düşüncesi ile vatandaşa saldırmaya başladı. Bunun üzerine bir esnaf ise vatandaşa kendisini koruyabilmesi için motosiklet kaskı verdi. Kaskı takan vatandaş bir yandan yavruyu yuvasına koymaya çalıştığı esnada diğer kargaların saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayın yaşandığı cadde üzerinde esnaf olan Ramazan Erdinç, "Bizim buradaki ağaçtan yavru karga düştü. Karga düşünce diğer kargalarda sahiplenmeye çalıştı. Yerdeyken ona zarar verecekler diye korkuyorlardı. Her geçen insanlara saldırıyorlardı, insanlar yoldan geçemiyordu. Bizde yavruyu almaya çalıştık ama izin vermiyorlar, saldırıyorlar. Tesadüfen bir tane abimiz geçti. Motosiklet kaskını verdik. Yavruyu aldığı gibi direk kaçtı. Kargalar ona da saldırmaya çalıştı. O da ister istemez yavruyu elinden fırlattı" dedi.

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