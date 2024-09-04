Sultangazi’de karşı şeride geçen hafriyat kamyonu, bariyere çarparak devrildi | Video
İstanbul Sultangazi’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası refüje çıkarak karşı şeride geçen hafriyat kamyonu, bariyer ve aydınlatma direklerine çarparak yan yattı.
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