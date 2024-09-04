Video Yaşam Sultangazi’de karşı şeride geçen hafriyat kamyonu, bariyere çarparak devrildi | Video
Sultangazi’de karşı şeride geçen hafriyat kamyonu, bariyere çarparak devrildi | Video

Sultangazi’de karşı şeride geçen hafriyat kamyonu, bariyere çarparak devrildi | Video

04.09.2024 | 08:32

İstanbul Sultangazi’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası refüje çıkarak karşı şeride geçen hafriyat kamyonu, bariyer ve aydınlatma direklerine çarparak yan yattı.

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Kaza, saat 22.30 sıralarında İstanbul'un Sultangazi ilçesi Arnavutköy-Habibler yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 EPC 656 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonrası refüjü aşarak karşı şeride geçti. Hafriyat kamyonu, karşı şeritteki bariyere ve aydınlatma direklerine çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yol üzerine düşen aydınlatma direklerini keserek trafik akışını sağlarken yol üzerinde trafik, polis ekiplerince kontrollü şekilde ilerledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kamyondan dökülen hafriyatlar ekiplerce temizlendi.
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