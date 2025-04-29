Sultangazi’de kaybolan demans hastası kişi için arama çalışması başlatıldı | Video
Bağcılar'dan yürüyerek Sultangazi'ye gelen ve en son Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda telefonundan sinyal alınan, öğle saatlerin bu yana da kendisinden haber alınamayan demans hastası İshak Öztürk'ü bulmak için arama çalışması başlatıldı.
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