Video Yaşam Sultangazi’de kaybolan demans hastası kişi için arama çalışması başlatıldı | Video
Sultangazi’de kaybolan demans hastası kişi için arama çalışması başlatıldı | Video

Sultangazi’de kaybolan demans hastası kişi için arama çalışması başlatıldı | Video

29.04.2025 | 09:36

Bağcılar'dan yürüyerek Sultangazi'ye gelen ve en son Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda telefonundan sinyal alınan, öğle saatlerin bu yana da kendisinden haber alınamayan demans hastası İshak Öztürk'ü bulmak için arama çalışması başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bağcılar'da yaşayan demans hastası İshak Öztürk'ten öğle saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Edinilen bilgiye göre Bağcılar'dan yürüyerek Sultangazi'ye geldiği tespit edilen İshak Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alındı. Bunun üzerine sinyalin son geldiği yer olan ormana Sultangazi Belediyesi Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) sevk edildi. Ekipler Öztürk için arama çalışması başlattı. İlerleyen saatlerde arama çalışmalarına AKUT, AFAD ve İHH ekipleri de katıldı. Köpekli arama ekipleri ve dronların da dahil olduğu arama timleri, kayıp Öztürk'ü arama çalışmalarına gece saatlerinde de devam etti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultangazi’de kaybolan demans hastası kişi için arama çalışması başlatıldı | Video 02:46
Sultangazi’de kaybolan demans hastası kişi için arama çalışması başlatıldı | Video 29.04.2025 | 09:36
96 bin 992 şişe kaçak/sahte alkol ele geçirildi | Video 00:43
96 bin 992 şişe kaçak/sahte alkol ele geçirildi | Video 29.04.2025 | 09:26
Motosiklete ters bindi, ters şeritte böyle ilerledi | Video 00:26
Motosiklete ters bindi, ters şeritte böyle ilerledi | Video 29.04.2025 | 09:26
Şener Üşümezsoy’dan yeni deprem açıklaması! İstanbul’da 6 üstü deprem ihtimali artık yok | Video 04:09
Şener Üşümezsoy'dan yeni deprem açıklaması! "İstanbul'da 6 üstü deprem ihtimali artık yok" | Video 29.04.2025 | 08:42
Motosikletin önünde koşan iki ayı böyle görüntülendi | Video 00:47
Motosikletin önünde koşan iki ayı böyle görüntülendi | Video 29.04.2025 | 08:34
Uyuşturucu partisine jandarma baskını: 8 gözaltı | Video 00:32
Uyuşturucu partisine jandarma baskını: 8 gözaltı | Video 29.04.2025 | 08:29
Lüleburgaz’da otomobil yangını | Video 00:18
Lüleburgaz'da otomobil yangını | Video 29.04.2025 | 08:29
Bu köyün suyunu içen doktor oluyor | Video 04:04
Bu köyün suyunu içen doktor oluyor | Video 28.04.2025 | 16:34
Eyüpsultan’da kahvehanede işlenen cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:58
Eyüpsultan'da kahvehanede işlenen cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 28.04.2025 | 15:34
’Beyaz eşya tamiri’ vaadiyle dolandırıcılığa 7 gözaltı | Video 05:16
'Beyaz eşya tamiri' vaadiyle dolandırıcılığa 7 gözaltı | Video 28.04.2025 | 15:34
Beyoğlu’nda müzikholde tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı | Video 00:38
Beyoğlu'nda müzikholde tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı | Video 28.04.2025 | 15:33
Durdurulan araçlardaki köpeklerin altından uyuşturucu çıktı | Video 00:34
Durdurulan araçlardaki köpeklerin altından uyuşturucu çıktı | Video 28.04.2025 | 15:33
İngiliz boksörün taksiciyi dövdüğü anlar ortaya çıktı | Video 00:48
İngiliz boksörün taksiciyi dövdüğü anlar ortaya çıktı | Video 28.04.2025 | 15:32
Maltepe’de ambulansa yol vermeyen ehliyetsiz sürücüye para cezası | Video 00:42
Maltepe’de ambulansa yol vermeyen ehliyetsiz sürücüye para cezası | Video 28.04.2025 | 13:31
Yenidoğan Çetesi davasının görülmesine 5’inci gününde devam ediliyor | Video 04:46
Yenidoğan Çetesi davasının görülmesine 5’inci gününde devam ediliyor | Video 28.04.2025 | 12:58
Kayan otomobil kaldırıma çarpıp ters döndü: O anlar kamerada | Video 00:35
Kayan otomobil kaldırıma çarpıp ters döndü: O anlar kamerada | Video 28.04.2025 | 12:58
Yolun ortasında otomobili görenler şaştı kaldı | Video 00:16
Yolun ortasında otomobili görenler şaştı kaldı | Video 28.04.2025 | 12:58
Adana’da 660 litre sahte içki ele geçirildi: 9 gözaltı | Video 01:39
Adana’da 660 litre sahte içki ele geçirildi: 9 gözaltı | Video 28.04.2025 | 10:28
Esenyurt’ta kavgayı fırsat bilerek çantayı alıp böyle kaçtı | Video 03:15
Esenyurt’ta kavgayı fırsat bilerek çantayı alıp böyle kaçtı | Video 28.04.2025 | 10:28
27 yaşındaki emlakçı çalışanı ölü bulundu; 1 ay önce öldüğü ortaya çıktı | Video 01:04
27 yaşındaki emlakçı çalışanı ölü bulundu; 1 ay önce öldüğü ortaya çıktı | Video 28.04.2025 | 10:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY