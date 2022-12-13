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OTOMATİK OYNAT
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Antalya'da araç şarampole devrildi, sürücü yaralandı | Video 13.12.2022 | 10:25
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Jandarmadan 11 adrese eş zamanlı ‘kaçakçılık’ operasyonu | Video 13.12.2022 | 10:55
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Son Dakika: İstanbul'da yağmur başladı, trafik adeta felç oldu! | Video 13.12.2022 | 10:32
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Anahtarını alıp kaçan karganın arkasından böyle koştu | Video 13.12.2022 | 10:04
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Tartıştığı motosikletliyi baltayla tehdit etti | Video 13.12.2022 | 10:15
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Sultangazi'de kaza sonrası yaşananlar kamerada | Video 13.12.2022 | 10:14
03:13
İstanbul'da mandaların yolculuğu böyle görüntülendi | Video 13.12.2022 | 09:48
03:50
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı | Video 13.12.2022 | 10:01
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Adana merkezli 6 ilde sahte para basan şebekeye operasyon | Video 13.12.2022 | 09:33
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FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 5 soruşturmada 39 gözaltı | Video 13.12.2022 | 09:10
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Kadını taciz eden şahsa meydan dayağı yansıdı | Video 13.12.2022 | 08:41
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Tavşanlı'da otomobil yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı | Video 13.12.2022 | 08:41
04:18
Bursa'da belediye otobüsüne çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü | Video 13.12.2022 | 08:40
00:53
Gemlik'te husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 13.12.2022 | 08:40
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video 13.12.2022 | 08:40
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Sivas’ta 527 kilogram kaçak tütün ele geçirildi | Video 12.12.2022 | 16:51
SULTANGAZİ'de, meydana gelen kaza sonrası sinirlenen kadın sürücü, kazaya karışan diğer kadın sürücü ile tartıştı. Otomobile yumruk atarak diğer sürücünün üzerine yürüyen kadını, yoldan geçenler sakinleştirmeye çalıştı. Sürücülerin arasında yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntülrdi.