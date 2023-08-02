Video Yaşam Sultangazi'de kemerli kavga kamerada | Video
Sultangazi'de kemerli kavga kamerada | Video

Sultangazi'de kemerli kavga kamerada | Video

02.08.2023 | 10:33

SULTANGAZİ'de iki grup arasında parkta çıkan tartışma kavgaya dönüştü, ortalık karıştı. Taraflar, tekme, yumruk ve kemerlerle birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 30 Temmuz Pazar günü saat 13.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta buluşan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran tarafları, tarafların kız arkadaşları araya girerek ayırmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bir grup, kavga ettikleri kişiyi aralarına alarak kemerle darbetti. Çevredeki bir kişi duruma müdahale ederek her iki tarafı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada taraflardan biri, kavga ettiği kişiye ait motosiklete tekme atarak yere düşürdü. Taraflar yeniden kavgaya tutuştu. Yaşanan o anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Elazığ’da trafo bomba gibi patladı, otluk alan alev aldı | Video 00:57
Elazığ’da trafo bomba gibi patladı, otluk alan alev aldı | Video 02.08.2023 | 11:57
Diyarbakır’da 3 bin 221 olayda 145 şüpheli tutuklandı | Video 00:38
Diyarbakır’da 3 bin 221 olayda 145 şüpheli tutuklandı | Video 02.08.2023 | 11:35
Tuzla’da hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı | Video 03:43
Tuzla'da hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı | Video 02.08.2023 | 11:31
Zehir taciri karı koca uyuşturucu teslimatı yaparken suçüstü yakalandı! O anlar kamerada | Video 02:01
Zehir taciri karı koca uyuşturucu teslimatı yaparken suçüstü yakalandı! O anlar kamerada | Video 02.08.2023 | 11:33
Sultangazi’de kemerli kavga kamerada | Video 01:46
Sultangazi'de kemerli kavga kamerada | Video 02.08.2023 | 10:33
Trafik magandası tır sürücüsü kamerada | Video 01:15
Trafik magandası tır sürücüsü kamerada | Video 02.08.2023 | 11:07
Dolmuş sürücüsünü öldürdü, yakalanmamak için bıyık bıraktı, saçını kesti | Video 00:30
Dolmuş sürücüsünü öldürdü, yakalanmamak için bıyık bıraktı, saçını kesti | Video 02.08.2023 | 11:07
Babasını çöp evde ölüme terk edilmiş halde buldu: Ölmeden annemin helvasını dağıtacağım | Video 05:56
Babasını çöp evde ölüme terk edilmiş halde buldu: "Ölmeden annemin helvasını dağıtacağım" | Video 02.08.2023 | 09:44
Rizeli vatandaşın Kendime uygun hanım arıyorum pankartı görenleri hem şaşırtıyor hem güldürüyor | Video 07:30
Rizeli vatandaşın "Kendime uygun hanım arıyorum" pankartı görenleri hem şaşırtıyor hem güldürüyor | Video 02.08.2023 | 10:16
SON DAKİKA: Bayrampaşa’da iş merkezinde yangın! | Video 00:33
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın! | Video 02.08.2023 | 10:15
Canlı yayında fabrikada yaşanan patlama kameraya böyle yansıdı | Video 00:46
Canlı yayında fabrikada yaşanan patlama kameraya böyle yansıdı | Video 02.08.2023 | 09:44
Fabrikada feci ölüm! Forkliftin geri manevrasıyla sıkışan işçi hayatını kaybetti | Video 00:34
Fabrikada feci ölüm! Forkliftin geri manevrasıyla sıkışan işçi hayatını kaybetti | Video 02.08.2023 | 09:43
Doğalgaz yüklü kamyon uçurumdan yuvarlandı | Video 02:45
Doğalgaz yüklü kamyon uçurumdan yuvarlandı | Video 02.08.2023 | 09:59
Otoyol gişelerine çarpan tır alev alev yandı: 2 yaralı | Video 00:52
Otoyol gişelerine çarpan tır alev alev yandı: 2 yaralı | Video 02.08.2023 | 09:53
’U’ dönüşü yapan otomobile çarpan motosikletli hayatını kaybetti | Video 02:04
'U' dönüşü yapan otomobile çarpan motosikletli hayatını kaybetti | Video 02.08.2023 | 09:52
Şile’de denizde bulunan top mermileri imha ediliyor | Video 04:41
Şile'de denizde bulunan top mermileri imha ediliyor | Video 02.08.2023 | 09:02
Şile’de denizde bulunan top mermilerinin imha anı kamerada | Video 00:25
Şile'de denizde bulunan top mermilerinin imha anı kamerada | Video 02.08.2023 | 09:35
Turistin odasından çıkanlar otel çalışanlarını şaşkına çevirdi | Video 00:37
Turistin odasından çıkanlar otel çalışanlarını şaşkına çevirdi | Video 02.08.2023 | 09:01
Şile sahilde bulunan mühimmatlar imha ediliyor | Video 03:17
Şile sahilde bulunan mühimmatlar imha ediliyor | Video 02.08.2023 | 08:41
Süper Ay İstanbul’dan böyle görüntülendi | Video 01:15
Süper Ay İstanbul'dan böyle görüntülendi | Video 02.08.2023 | 08:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA