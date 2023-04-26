Video Yaşam Sultangazi'de kızdığı amcasının aracını parçaladı! O anlar kamerada | Video
Sultangazi'de kızdığı amcasının aracını parçaladı! O anlar kamerada | Video

Sultangazi'de kızdığı amcasının aracını parçaladı! O anlar kamerada | Video

26.04.2023 | 11:08

SULTANGAZİ'de amcasıyla anlaşmazlık yaşayan bir kişi, park halinde olan amcasına ait araca iki kez  zarar verdi. Park halindeki aracın dikiz aynasının parçalandığı, camlarının kırıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay 21 Nisan Cuma gecesi saat 02.45 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi?nde meydana geldi. Aynı apartmanda oturduğu amcasıyla anlaşmazlık yaşayan Mehmet Sefa B., çöp atma bahanesiyle evden çıktı. Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde amcasına ait park halindeki aracın yanına gelen Mehmet Sefa B., önce elindeki çöpü attı ardından da üzerindeki sopayı çıkararak, amcasına ait aracın önce aynasını ardından da camlarını kırdı. Mehmet Sefa B. daha sonra olay yerinde uzaklaştı. Sabah saatlerinde aracının yanına gelen Mehmet Sefa B.nin amcası Mahsun Bozkurt, aracının aynasının parçalandığını, camlarının kırıldığını gördü. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen araç sahibi Mahsun Bozkurt, aracına zarar veren kişinin öz yeğeni olduğunu fark etti. Bozkurt, görüntülerle birlikte Polis merkezi amirliğine giderek, yeğeninden şikayetçi oldu.

O ANLAR KAMERADA
Mehmet Sefa B.'nin 21 Nisan Cuma günü güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüsünde önce elindeki çöp attığı ardından da amcasının aracının yanına gelerek elindeki sopayla önce aracın sağ aynasını ardından da, camlarını parçaladığı kameralara yansıyor. Mehmet Sefa B.'nin elindeki sopayı saklayarak olay yerinden uzaklaştığı da görülüyor. Yine 31 Mart Cuma sabaha karşı kameraya yansıyan görüntülerde ise, Mehmet Sefa B.'nin amcasına ait aracın ilk önce dikiz aynasına sopayla vurduğu ardından da aracın camlarına defalarca vurarak camlarını kırdığı anlar dikkat çekiyor.

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