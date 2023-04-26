Sultangazi'de kızdığı amcasının aracını parçaladı! O anlar kamerada | Video
SULTANGAZİ'de amcasıyla anlaşmazlık yaşayan bir kişi, park halinde olan amcasına ait araca iki kez zarar verdi. Park halindeki aracın dikiz aynasının parçalandığı, camlarının kırıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
O ANLAR KAMERADA
Mehmet Sefa B.'nin 21 Nisan Cuma günü güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüsünde önce elindeki çöp attığı ardından da amcasının aracının yanına gelerek elindeki sopayla önce aracın sağ aynasını ardından da, camlarını parçaladığı kameralara yansıyor. Mehmet Sefa B.'nin elindeki sopayı saklayarak olay yerinden uzaklaştığı da görülüyor. Yine 31 Mart Cuma sabaha karşı kameraya yansıyan görüntülerde ise, Mehmet Sefa B.'nin amcasına ait aracın ilk önce dikiz aynasına sopayla vurduğu ardından da aracın camlarına defalarca vurarak camlarını kırdığı anlar dikkat çekiyor.
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