Video Yaşam Sultangazi'de korkunç kaza: Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı | Video
Sultangazi'de korkunç kaza: Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı | Video

Sultangazi'de korkunç kaza: Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı | Video

11.03.2023 | 14:11

SULTANGAZİ Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda beton mikseri  seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.  Görüntü Dökümü:

VİDEO DEVAM EDİYOR

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