Sultangazi'de korkunç kaza: Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı | Video
SULTANGAZİ Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda beton mikseri seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Görüntü Dökümü:
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