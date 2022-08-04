Sultangazi’de korkutan yangın: İtfaiye ekipleri diğer binalara sirayeti güçlükle engelledi | Video
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Sultangazi’de 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yan binalara sıçrama tehlikesi yürekleri ağza getirdi.
ALEVLER YAN BİNALARIN ÇATISINA YÜKSELDİ
Metruk binada başlayan yangının alevleri kısa sürede büyüyerek yan binaların çatılarına kadar yükseldi. Yangının diğer binalara sirayeti ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu engellendi. Yükselen alevler ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.