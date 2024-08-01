Sultangazi’de kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırı | Video
Sultangazi’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kuaför dükkanına saldırı gerçekleşti. Önce kuaför dükkanına ateş eden saldırganlar, daha sonra patlayıcı madde atıp kaçtılar. Yaşanan olayda ölü ve yaralı olmazken çevredeki araçlarda patlamadan ötürü hasar oluştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:42
Sultangazi’de kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırı | Video 01.08.2024 | 09:03
04:06
03:42
00:46
Babasını öldüren genç kızdan ilginç paylaşım: “Şiddete eğilimliyim” | Video 01.08.2024 | 09:03
00:11
01:35
00:17
Niğde Aladağlar’da tırmanış sırasında düşen dağcı öldü | Video 31.07.2024 | 16:36
01:27
Manisa'da plastik fabrikasında korkutan yangın | Video 31.07.2024 | 15:11
02:44
Alev topuna dönen araçta patlama sesleri ürküttü | Video 31.07.2024 | 15:11
00:44
Sinop’ta kaza canlı yayına yansıdı: 1’i ağır 4 yaralı | Video 31.07.2024 | 15:11
02:31
Esenyurt’ta kaza yapan motosiklet alev topuna döndü | Video 31.07.2024 | 14:08
00:07
00:19
Muğla’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 tutuklama | Video 31.07.2024 | 14:08
01:15
Karsu evlendi! İşte Karsu Dönmez'in Mike Schrama ile düğün görüntüleri... 31.07.2024 | 13:39
04:51
Rize’de sağanak yağış: Caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı | Video 31.07.2024 | 12:46
06:17
01:06
İzmir’de polisten kaçan şüpheliye vatandaştan çelme | Video 31.07.2024 | 12:46
03:40
00:42
Drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu | Video 31.07.2024 | 10:19