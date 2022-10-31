Sultangazi'de mahalleyi karıştıran taciz iddiası mahalleyi karıştırdı | Video

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SULTANGAZİ'de, 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu kişi, çocuğun dayısı tarafından sokak ortasında darbedildi. Markete sığınan taciz şüphelisi, olayı duyup marketin önüne gelen mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Şüpheliyi linçten polis kurtardı.
"1 HAFTA ÖNCE DE ÇOCUĞU TACİZ ETMİŞ"
Yaşananları anlatan mahalle esnafından Hasan Şanverdi, "Saat 22.00 arası dışarıdan gelen sesleri duydum. Baktığımda bir kişinin darbedildiğini gördüm. Daha sonra markete sığındı. Bir bayan 9-10 yaşlarındaki çocuğunun darbedilen kişi tarafından taciz edildiğini söyledi. Bir hafta önce de aynı çocuğa tacizde bulunmuş. Aile şikayetçi olmuş. Çocuğun annesinin söylediğine göre serbest bırakılmış. Dün akşam da aynı olay yaşanınca kadın 'Ceza alması için çocuğuma bir şey olması mı gerekiyor?' dedi. Mahalle sakinleri bunu duyunca şüpheliyi linç etmeye kalkıştı. Daha sonra polisler geldi ve şüpheliyi gözaltına aldı" dedi.
"MARKETE SIĞINDI"
Bir başka esnaf Melike Eski ise, "İş yerinde kızımla beraber yemek yerken bir çığlık sesi duydum. Kızım dışarı çıkıp baktığında bana, 'anne burada sapık varmış' dedi. Mahalleli toplanmıştı. Markete sığınmıştı. Mahalleli dövmek istiyordu, bırakmadılar. O anda polis çağrıldı. Polis dışarı çıkardığında kalabalıktan bazıları şüpheliye saldırıp, dövdü" diye konuştu.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taciz şüphelisinin marketin önünde darbedildiği, daha sonra markete sığındığı görülüyor. Olaydan haberdar olan mahalle sakinlerinin ise marketin önünde topladıkları kameraya yansıyor.