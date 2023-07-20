Sultangazi'de motosiklet 2 yayaya çarptı! | Video 20.07.2023 | 09:55 SULTANGAZİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye motosiklet çarptı. 2 kişi ve motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, araçlara yeşil ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam ve genç bir kadına motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve iki yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yaşanan kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam ve kadına motosikletin çarptığı görülüyor.Görüntü dökümü