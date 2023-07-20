Sultangazi'de motosiklet 2 yayaya çarptı! | Video
SULTANGAZİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye motosiklet çarptı. 2 kişi ve motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI KAMERADA
Yaşanan kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam ve kadına motosikletin çarptığı görülüyor.
Görüntü dökümü
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