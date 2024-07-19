Video Yaşam Sultangazi'de motosiklet sürücüsü feci kazada ağır şekilde yaralandı | Video
Sultangazi'de motosiklet sürücüsü feci kazada ağır şekilde yaralandı | Video

Sultangazi'de motosiklet sürücüsü feci kazada ağır şekilde yaralandı | Video

19.07.2024 | 11:18

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre, kask takmayan ve hareket halindeyken aynı anda cep telefonu ile ilgilenen motosiklet sürücüsü park halindeki servis aracına çarptı. Kazada başını servis aracına çarparak ağır şekilde yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.

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Olay dün saat 13.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre belediye kavşağından dönerek Sultançiftliği istikametinde ilerleyen 34 KFE 897 motosiklet sürücüsü Tahsin M. Saymaz seyir halindeyken cep telefonu ile ilgilenince kaza da kaçınılmaz oldu. Genç adam, park halindeki 34 LAT 424 plakalı servis aracına çarptı. Kaza anında kask takmadığı öğrenilen motosiklet sürücüsü başını feci şekilde servis aracına çarparak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşarken bir yandan da polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgede başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, servis aracı zarar görürken motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.
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