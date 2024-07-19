Sultangazi'de motosiklet sürücüsü feci kazada ağır şekilde yaralandı | Video
İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre, kask takmayan ve hareket halindeyken aynı anda cep telefonu ile ilgilenen motosiklet sürücüsü park halindeki servis aracına çarptı. Kazada başını servis aracına çarparak ağır şekilde yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.
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