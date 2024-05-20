Sultangazi'de motosiklet sürücüsü küçük çocuğa çarpıp kaçtı: O anlar kamerada | Video
Sultangazi'de kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen motosikletli; annesi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa, çarptı. Savrularak yere düşen çocuk yaralanırken, motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. O anlar bir aracın içinde bulunan kameraya saniye saniye yansıdı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde 6 yaşındaki Emir Asaf A 'nın annesi ile birlikte ışıklardan karşıya geçmeye çalıştığı, o esnada plakası bulunmayan ve motosiklet sürücüsünün küçük çocuğa çarparak olay yerinden kaçtığı görülüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
Silivri’de tefeci operasyonu: 5 gözaltı | Video 20.05.2024 | 12:01
00:12
01:50
07:13
Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar | Video 20.05.2024 | 11:07
00:41
01:11
Eğirdir Gölü kıyısında el bombaları bulundu, plaj girişe kapatıldı | Video 20.05.2024 | 11:07
01:31
00:28
03:39
01:42
00:19
Tekirdağ’da operasyon: Kılıç, uyuşturucu ve silah ele geçirildi | Video 20.05.2024 | 10:37
05:32
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Mayıs 2024 Pazartesi atv izle! | Video 20.05.2024 | 10:25
02:59
‘Anneni neden dövüyorsun’ diyen dedesini darp etti! | Video 20.05.2024 | 10:10
00:55
01:42
İzmir'de Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi | Video 20.05.2024 | 09:41
07:29
Erzurum'daki Yedi Göller manzarası turistleri mest ediyor | Video 20.05.2024 | 09:41
00:57
Derbi kavgasını ayırmak isterken bıçaklandılar | Video 20.05.2024 | 09:45
00:13
Dakikalarca drift attı, kamerayı görünce kaçtı | Video 20.05.2024 | 09:45
04:07
Bitlis’te gelincik çiçeği görsel şölen sunuyor | Video 20.05.2024 | 09:28