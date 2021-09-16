Sultangazi'de öğrencilerin sokak ortasında kavgası kamerada | Video

Sultangazi'de öğrencilerin sokak ortasında kavgası kameralara yansıdı.

Olay önceki gün saat 11.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye okul saatinde derse girmeyen iki öğrenci grubu sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgaya tutuştular. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen olayda öğrencilerin bir birlerine yumruk ve tekmeler ile vurdukları görülürken bir öğrencinin ise yerden aldığı kaldırım taşı ile arkadaşının başına vurmaya çalıştığı ancak daha sonra vaz geçerek taşı yere attığı görülüyor.

"POLİSİ ARADIM GELİYOR MERAK ETMEYİN"

Yaşanan olayı cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alan vatandaşın aynı zamanda dağılmaları için yaptığı uyarıları dikkate almayan gençlere seslenerek "Polisi aradım geliyor merak etmeyin siz orada kavganızı yapın" diyerek kızdığı görülüyor.