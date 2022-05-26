Sultangazi'de okul önünde bıçaklı kavga | Video

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SULTANGAZİ'de, okulun önünde yaşanan kavgada bir kişi, bıçaklanarak yaralandı. Veliler, 2 öğrenci arasında başlayan tartışmaya büyüklerin de dahil olduğunu iddia etti.
Okul velileri ise, kavganın iki öğrenci arasında başladığını, öğrencilerden birinin aile büyüklerinin de dahil olduğunu öne sürdüler. Velilerden Nalan Kaya, Ortaokulda oğlumun sınıf arkadaşı olan bir öğrenci amcasını arayıp, liseli öğrencilerin kendisini döveceklerini söylüyor. Daha sonra çocuğun yakınları okul önüne geliyor. Burada liseli olan öğrenciyi dövmeye başlıyorlar. Dövülen öğrenci de o esnada kendini korumak için, çocuğun amcasını bıçaklıyor. Burada sürekli bu tarz olaylar yaşanıyor. Önlem alınmasını istiyoruz dedi.
Bir başka veli ise, Kızım okuldan eve geldi. Okul önünde kavga olduğunu, birinin bıçaklandığı söyledi. diye konuştu.