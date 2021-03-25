Sultangazi'de okula giden çocuk kamyonun altında kaldı. Feci kaza kamerada | Video

Sultangazi'de, okula giden 9 yaşındaki çocuk kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Feci kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, sabah saat 08.15 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edenilen bilgiye göre; Suriye uyruklu Yazan Afura (9), evlerinin karşısında bulunan Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu'na gitmek için evden çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Afura, kamyonun geldiğini görünce beklemeye başladı. Bu sırada kamyonun duraksadığını gören ufak çocuk yolun karşısına geçmek için yürümeye başladı. 9 yaşındaki çocuk bu sırada aniden hareket eden kamyonun altında kaldı. Çevredeki velilerin uyarısı üzerine hızla kamyondan inen şoför Uğur Çekici, kamyonun altında kalan küçük Afura'yı, yolda durdurduğu bir araçla yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürdü. Küçük çocuğun olay sırasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kamyon sürücüsü Uğur Çekici, polis tarafından gözaltına alındı.

FECİ KAZA KAMERADA

Öte yandan, yaşanan feci kaza anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde kamyonun seyir halinde olduğu ve durduğu görülüyor. Bu sırada 9 yaşındaki Yazan Afura'nın, yürümeye başladığı ve kamyonun altında kalıyor.