Video Yaşam Sultangazi’de olaylı gece! Kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar | Video
Sultangazi’de olaylı gece! Kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar | Video

Sultangazi’de olaylı gece! Kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar | Video

01.08.2024 | 08:53

Sultangazi’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kuaför dükkanına saldırı gerçekleşti. Önce kuaför dükkanına ateş eden saldırganlar, daha sonra patlayıcı madde atıp kaçtılar. Yaşanan olayda ölü ve yaralı olmazken çevredeki araçlarda patlamadan ötürü hasar oluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 00.30 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi 1422. Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler sokak üzerindeki bir kuaför salonuna önce silahla ateş açtılar, ardından patlayıcı madde atarak kaçtılar. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırının yapıldığı kuaför salonunun çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri sokakta ve kepenkleri kapalı olan kuaförde incelemelerde bulundu. Ölü ve yaralanın olmadığı olayda park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. Saldırı yapılan kuaför salonuna 2 gün önce de silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Polis ekipleri kuaföre silah ve patlayıcı madde ile saldıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Önünü kestiği motosikletliyi ve yanındaki genç kızı defalarca böyle yumrukladı | Video 04:06
Önünü kestiği motosikletliyi ve yanındaki genç kızı defalarca böyle yumrukladı | Video 01.08.2024 | 09:03
Sultangazi’de olaylı gece! Kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar | Video 03:42
Sultangazi’de olaylı gece! Kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar | Video 01.08.2024 | 08:53
Babasını öldüren genç kızdan ilginç paylaşım: Şiddete eğilimliyim | Video 00:46
Babasını öldüren genç kızdan ilginç paylaşım: “Şiddete eğilimliyim” | Video 01.08.2024 | 09:03
Çakar ve abart egzoz cezasız kalmadı: 12 bin 878 TL para cezası uygulandı | Video 00:11
Çakar ve abart egzoz cezasız kalmadı: 12 bin 878 TL para cezası uygulandı | Video 31.07.2024 | 16:38
Şanlıurfa’da ’pes’ dedirten olay: Polis kıyafeti giyip kuyumcunun evini soydular | Video 01:35
Şanlıurfa'da 'pes' dedirten olay: Polis kıyafeti giyip kuyumcunun evini soydular | Video 31.07.2024 | 15:51
Niğde Aladağlar’da tırmanış sırasında düşen dağcı öldü | Video 00:17
Niğde Aladağlar’da tırmanış sırasında düşen dağcı öldü | Video 31.07.2024 | 16:36
Manisa’da plastik fabrikasında korkutan yangın | Video 01:27
Manisa'da plastik fabrikasında korkutan yangın | Video 31.07.2024 | 15:11
Alev topuna dönen araçta patlama sesleri ürküttü | Video 02:44
Alev topuna dönen araçta patlama sesleri ürküttü | Video 31.07.2024 | 15:11
Sinop’ta kaza canlı yayına yansıdı: 1’i ağır 4 yaralı | Video 00:44
Sinop’ta kaza canlı yayına yansıdı: 1’i ağır 4 yaralı | Video 31.07.2024 | 15:11
Esenyurt’ta kaza yapan motosiklet alev topuna döndü | Video 02:31
Esenyurt’ta kaza yapan motosiklet alev topuna döndü | Video 31.07.2024 | 14:08
Meğer poşet çayları yanlış kullanıyormuşuz! Aslında ipinin çok önemli bir işlevi bulunuyormuş… | Video 00:07
Meğer poşet çayları yanlış kullanıyormuşuz! Aslında ipinin çok önemli bir işlevi bulunuyormuş… | Video 31.07.2024 | 14:30
Muğla’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 tutuklama | Video 00:19
Muğla’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 tutuklama | Video 31.07.2024 | 14:08
Karsu evlendi! İşte Karsu Dönmez’in Mike Schrama ile düğün görüntüleri... 01:15
Karsu evlendi! İşte Karsu Dönmez'in Mike Schrama ile düğün görüntüleri... 31.07.2024 | 13:39
Rize’de sağanak yağış: Caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı | Video 04:51
Rize’de sağanak yağış: Caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı | Video 31.07.2024 | 12:46
Türkiye’de ilk kez rastlandı! Balatlar Kilisesi kazılarında Hacı Dimitrakis yazısı bulunan erkek kafatası bulundu | Video 06:17
Türkiye’de ilk kez rastlandı! Balatlar Kilisesi kazılarında Hacı Dimitrakis yazısı bulunan erkek kafatası bulundu | Video 31.07.2024 | 12:46
İzmir’de polisten kaçan şüpheliye vatandaştan çelme | Video 01:06
İzmir’de polisten kaçan şüpheliye vatandaştan çelme | Video 31.07.2024 | 12:46
Eski belediye başkanının öldürülmesine ilişkin şok detaylar: Pusu kuracakları yere birçok kez gidip plan yapmışlar | Video 03:40
Eski belediye başkanının öldürülmesine ilişkin şok detaylar: Pusu kuracakları yere birçok kez gidip plan yapmışlar | Video 31.07.2024 | 12:46
Drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu | Video 00:42
Drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu | Video 31.07.2024 | 10:19
Oğlunun silahlı saldırısından yaralı kurtulan baba: Ölmüş numarası yaptım | Video 01:49
Oğlunun silahlı saldırısından yaralı kurtulan baba: "Ölmüş numarası yaptım" | Video 31.07.2024 | 12:52
Su altında midyeyle domuz balığını besleyen profesör, ani saldırıyla neye uğradığını şaşırdı | Video 04:26
Su altında midyeyle domuz balığını besleyen profesör, ani saldırıyla neye uğradığını şaşırdı | Video 31.07.2024 | 10:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA