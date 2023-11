Sultangazi'de öldürülen liseli gencin babası: "Zevk için öldürdüler" | Video 28.11.2023 | 13:25 Sultangazi'de yaşanan öğrenci kavgasında ağır yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yusuf Mutlu'nun babası Hüseyin Mutlu, "Zevk için öldürdüler. Başka ne diyeyim. Başka ailelerin canı yanmasın. Bunlar hak ettikleri cezayı alsın" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 22 Kasım Çarşamba günü öğle saatlerinde Merkez Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yusuf Mutlu ile Zafer A. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Yusuf Mutlu aldığı darbelerle yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Yusuf Mutlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 18 yaşındaki Zafer A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BENİM OĞLUMU 'CAN DOSTUM' DEDİĞİ CANİ ÖLDÜRDÜ"

Anne Yonca Gül Mutlu, "O gün benim oğlum okula gitmedi. Sabah kalktı, karnının ağrıdığını söyledi. Yatacağını söyledi. 'Tamam' dedim. Örttüm üstünü. Ben de arkadaşıma gitmiştim. Öğleden sonra aradı beni 'Anne bana para lazım' dedi. Ne yapacağını sordum lazım olduğunu söyledi. Verdim. Okul çıkışı iki arkadaşıyla buluşup gezmeye gideceğini söyledi. Önce olayın olduğu parkta oturup oradan da başka bir yere geçeceklermiş. Oraya giderken bir arkadaşıyla karşılaşıyor. Bu çocuklar orada oturuyorlarmış zaten. Birini dövmüşler. Ne olduğunu sormuş Yusuf. 'Beni dövdüler, bu şekilde oldu' demiş. 'Tamam, ben onlarla konuşurum' demiş Yusuf. Katil, benim oğlumun arkadaşıymış zaten. Can dostum diyormuş benim oğluma. 'Siz niye dövdünüz? O sizden küçük niye bu şekilde kavga ettiniz?' diye sormuş. 'Sana ne? Sende mi dayak istiyorsun? demişler. Çocuklara saldırmışlar. Üçü bunlara vurmuşlar. Üçü kaçmaya çalışmış. İkisi kaçabilmiş ama benim oğlumu tekrar yakalamışlar. Orada da öldürene kadar dövmüşler oğlumu. Ölüsünü bırakmışlar yolun ortasına. Su da dökmüşler üzerine, beklemiş başında. Sonra öldüğünü anlayınca hepsi kaçıp gitmiş. Ben gittiğimde benim oğlum ölmüştü zaten. Ben gördüm oğlumun ölüsünü orada. Ambulans ve polis oradaydı. Dokundum oğluma ben. Ölmüştü benim oğlum. Hastaneye kaldırıldığında kalbini çalıştırdılar ama üç defa tekrar durmuş. Makineye bağlı üç gün yaşadı. Ama orada ölmüştü, öldürmüşler oğlumu. Yani bunu yapan 'can dostum' dediği kişi. Cani, katil bir insan. Bir şey diyemiyorum; nasıl kıyar, nasıl vurur. Kavga ettin, öldüresiye niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun benim yavruma. Benim oğlum kötü bir şey dememiş sana. Neydi derdin?" dedi.

"KİMLER SEBEP OLDUYSA HEPSİ ALSIN CEZAYI"

Anne mutlu, kız meselesinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Kız meselesi şöyle; 'Yusuf kız meselesi yüzünden oraya kavgaya gitti' diyorlar. Öyle bir şey yok. Yalan o. Benim oğlum kız meselesi yüzünden kavgaya gitmedi. Arkadaşını korumak amacıyla gitti. Konuşmak için gitti. O kız meselesini ben arkadaşlarından duydum. Çoğu arkadaşı aynı şeyi söylüyor. O kızla bir arkadaşlığı olmuş benim oğlumun. Ayrılmışlar, bu çocukla çıkmaya başlamış. O çocuk Yusuf'a demiş 'Ben bu kızla görüşüyorum' Yusuf'ta 'Bana ne? Ne halin varsa gör' demiş. O çocuk kıza da sormuş 'Yusuf'u döveyim mi?' diye. O da 'döv' demiş. O kız da oradaymış zaten. Yusuf ölürken başında seyretmiş. Ben o kızında ceza almasını istiyorum. Orada kim varsa, kim sebep olduysa hepsi ceza alsın. Benim yüreğim gitti, benim yavrum gitti. Benim melek oğlum gitti" diye konuştu.

"HASTANEYE KALDIRDIKLARINDA ÜÇ DEFA TEKRAR KALBİ DURDU"

Baba Hüseyin Mutlu ise, "Ben iş yerinde çalışıyordum. Annesi beni aradı. 'Yusuf'u dövmüşler koş' dedi. Koştum, geldim, yetiştim. Ben geldiğimde ambulans almış hastaneye götürmüş. Fakat benim çocuğumu çok feci darbelerle vurup öldürmüşler. Hastaneye kaldırdıklarında üç defa tekrar kalbi durdu benim çocuğumun. Oradayken ölmüş benim çocuğum. Biz bir umut bekledik yine de. Sonucunda çocuğumuzu kaybettik" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA ANNE BABALARIN CANI YANMASIN TEK İSTEĞİMİZ BUDUR"

Baba Mutlu, "Başka anne babaların canı yanmasın. Bizim temennimiz bu. Hunharca vurup benim çocuğumu öldürdüler. Önce kavga etmişler. Bir arkadaşına vurmuş bu çocuk. Benim çocuk da sormuş öldüren çocuğa 'Neden vurdun?' diye. O da ondan sonra 'Sana mı soracağım?' deyip saldırmış. Hem iki üç arkadaşına saldırmış. Sadece tek değil, arkadaşlarıyla birlikte saldırmış. Benim çocuğumu öldüresiye darbetmişler. Benim çocuğumun arkadaşları kaçmış. Benim oğlum da kaçmak istemiş fakat fırsat vermemişler. Olduğu yerde canını almışlar. Bunu yapan kişi profesyonel boksörmüş nereye vuracağını iyi biliyordu. Benim çocuğumu öldürdüler. Zevk için öldürdüler. Başka ne diyeyim. Başka ailelerin canı yanmasın. Bunlar hak ettikleri cezayı alsın. Neden bunlar ceza evine girerek rahat bir şekilde çıkabiliyorlar? Buna anlam veremiyorum. Başka anne babaların canı yanmasın tek isteğimiz budur" diye konuştu.