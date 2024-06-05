Video Yaşam Sultangazi'de ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Havaya rastgele ateş etti: 2 yaralı | Video
Sultangazi'de ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Havaya rastgele ateş etti: 2 yaralı | Video

Sultangazi'de ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Havaya rastgele ateş etti: 2 yaralı | Video

05.06.2024 | 12:19

Sultangazi'de gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada bir kişi havaya ateş açarken, bir kişi hedefindeki kişiyi yumruk darbesiyle devirdi. Etraftakilerin güçlükle tuttuğu şahıs ise, karşısındakini sopayla kovaladı. 2 kişinin yaralandığı ve çığlıkların yükseldiği o anlar kameraya böyle yansıdı.

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Olay gece 23.30 sıralarında Cebeci Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma yakınlarının da dahil olması ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan birisi silahını çekerek havaya ateş açtı. Kavga sırasında bir kişi, karşısındakine yumruk atarak yere düşürdü. Bir şahıs elindeki sopayla etrafa saldırdı. Sokaktan çığlık sesleri yükselirken, ortalık savaş alanına döndü. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlük ile ayırdı.

2 KİŞİ YARALANDI, ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kavgada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya karışan çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anları kameraya yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirlerine acımasızca saldırdığı, bir kişinin havaya ateş açtığı görülürken, bir kadının da çığlık çığlığa bağırdığı duyuluyor. Ayrıca görüntüde bir adamı hedefindeki kişiye tahta parçasıyla saldırdığı da yasıyor.
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