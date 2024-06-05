Sultangazi'de ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Havaya rastgele ateş etti: 2 yaralı | Video
Sultangazi'de gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada bir kişi havaya ateş açarken, bir kişi hedefindeki kişiyi yumruk darbesiyle devirdi. Etraftakilerin güçlükle tuttuğu şahıs ise, karşısındakini sopayla kovaladı. 2 kişinin yaralandığı ve çığlıkların yükseldiği o anlar kameraya böyle yansıdı.
2 KİŞİ YARALANDI, ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kavgada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya karışan çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anları kameraya yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirlerine acımasızca saldırdığı, bir kişinin havaya ateş açtığı görülürken, bir kadının da çığlık çığlığa bağırdığı duyuluyor. Ayrıca görüntüde bir adamı hedefindeki kişiye tahta parçasıyla saldırdığı da yasıyor.
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