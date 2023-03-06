Sultangazi'de otomobilin parçasını çalan kişi ertesi gün aynı otomobilden cep telefonu çaldı | Video
SULTANGAZİ'de garajdan araba parçası çalan kişi, ertesi gün yine aynı yerde park halindeki otomobilden cep telefonu çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
BİR GÜN SONRA OTOMOBİLDEKİ CEP TELEFONUNU ÇALDI
Ertesi gün yine öğlen saatlerinde tekrar sokağa gelen aynı kişi, sahibinin otomobilini kısa süreliğine yol ortasına park ederek iş yerine gittiği sırada; koltuktaki cep telefonunu fark etti. Otomobilin kapılarının kilitlenmediğini de anlayan kişi, kapıyı açarak yaklaşık 8 bin TL değerindeki cep telefonunu çalarak, kayıplara karıştı. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.
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