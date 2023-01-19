Sultangazi'de otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı | Video
Sultangazi'de sipariş götüren motosikletli kurye ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan kurye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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