Sultangazi’de park halindeki tıra çarpan sürücü otomobilinden fırladı | Video
İstanbul Sultangazi’de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, park halindeki tıra çarptıktan sonra aracından fırlayarak tırın altına girdi. Ağır yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mustafa Yaşar, tırın altından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşar'ın hastanede tedavisi sürerken polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
"ARAÇ, ŞOFÖRSÜZ BİR ŞEKİLDE DÖNE DÖNE GELİP DURDU"
Yaşananları anlatan Esalettin Turunç, "Biz karşıdan geliyorduk. Yol boştu. Herhangi bir araç gelmiyordu. Park halindeki tırın sol tarafına vurdu. Kendisi TIR'ın altına girdi. Araç, şoförsüz bir şekilde döne döne gelip durdu. Sadece başında kanama vardı. Ambulansa haber verdik. Polis arkadaşlar geldi. Ambulansa koyup götürdüler" dedi.
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