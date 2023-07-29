Sultangazi’de park halindeki tıra çarpan sürücü otomobilinden fırladı | Video 29.07.2023 | 11:20 İstanbul Sultangazi’de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, park halindeki tıra çarptıktan sonra aracından fırlayarak tırın altına girdi. Ağır yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Sultangazi Selçuklu Bulvarı'nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, otomobilin sürücüsü Mustafa Yaşar, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan bir tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın kapı tarafından fırlayan sürücü tırın altına girdi. Şoförsüz otomobil de yaklaşık 50 metre savrulduktan sonra kaldırıma vurarak durabildi.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mustafa Yaşar, tırın altından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşar'ın hastanede tedavisi sürerken polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.Yaşananları anlatan Esalettin Turunç, "Biz karşıdan geliyorduk. Yol boştu. Herhangi bir araç gelmiyordu. Park halindeki tırın sol tarafına vurdu. Kendisi TIR'ın altına girdi. Araç, şoförsüz bir şekilde döne döne gelip durdu. Sadece başında kanama vardı. Ambulansa haber verdik. Polis arkadaşlar geldi. Ambulansa koyup götürdüler" dedi.