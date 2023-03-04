Sultangazi'de polisten kaçarken taksiye çarptı: 1 çocuk yaralandı | Video 04.03.2023 | 12:22 İstanbul Sultangazi'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, ticari taksiye çarparak ortalığı birbirine kattı. Takside bulunan çocuk yaralanırken, bir süre daha kaçan şüpheli sürücü yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün akşam saat 17.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Yunusemre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili uyarıp "dur" ihtarında bulundu. Şüpheli ise durmak yerine kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekibi ve şüpheli arasında kovalamaca başladı. Yunusemre Bulvarı Esentepe mahallesi yol ayrımına gelindiğinde aniden dönüş yapmaya çalışan şüpheli, seyir halindeki ticari taksiye çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi sürücüsü ise park halindeki başka bir otomobile çarptı. Olayda ticari takside arka koltukta oturan bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bir süre daha kaçan şüphelinin polis ekipleri tarafından yakalandığı, yaralı çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.