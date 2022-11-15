Sultangazi'de silahlı saldırı kamerada | Video

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İstanbul Sultangazi'de kaldırımda arkadaşı ile konuşurken silahlı saldırıya uğrayan adam ağır yaralandı. Alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı öğrenilen olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı anı ise kameraya yansıdı.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırıya uğrayan Ş.A.'nın kaldırımda arkadaşı ile konuşurken hızla gelen bir kişinin 3 el ateş ettiği ardından ise kaçarak uzaklaştığı görülüyor.