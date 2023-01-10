Sultangazi’de tartıştığı komşusunun aracını benzin dökerek böyle yaktı | Video

Sultangazi'de geçen çarşamba günü cezaevinden çıkan şahıs, tartıştığı komşusunun otomobilini benzin dökerek ateşe verdiği o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elinde benzin bidonuyla gelerek otomobili yaktığı görülüyor.

Sultangazi'de geçen çarşamba günü cezaevinden çıkan şahıs, tartıştığı komşusunun otomobilini benzin dökerek ateşe verdiği o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elinde benzin bidonuyla gelerek otomobili yaktığı görülüyor.Sultangazi'de sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre birkaç senedir komşularının da rahatsızlık verdiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu A.Ö. isimli şahıs, 3 aydır yattığı cezaevinden geçen çarşamba günü çıktıktan sonra karısını darp ederek hastanelik etmişti. Daha önce de yaşadığı binayı yaktığı ileri sürülen şahıs, önceki gün ise kendisini uyaran komşusuyla tartışmış, daha sonrada evinin önünde park halinde bulunan komşusu Murat Atlay'a ait otomobili benzin dökerek ateşe vermişti.Olayı gerçekleştiren şahsın otomobili yaktığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elinde benzin bidonuyla sokakta yürüyen şahıs otomobilin yanına geliyor. Daha sonra otomobilin etrafına benzin dökerek ateş ile yaktığı görülüyor.Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, park halindeki 2 otomobilde de maddi hasar meydana gelmişti.