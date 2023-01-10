Sultangazi’de tartıştığı komşusunun aracını benzin dökerek böyle yaktı | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
Uyuşturucu baronlarına ve servetlerine operasyon | Video 10.01.2023 | 14:33
00:36
03:32
00:13
02:10
02:00
Yürüyen kadının çantasından telefonu böyle çaldı | Video 10.01.2023 | 12:25
01:57
04:38
02:53
Hatay’da 35 bin 550 sahte dolar ele geçirildi | Video 10.01.2023 | 12:11
02:02
03:08
Kağıthane'de bir kişinin öldüğü motosikletli saldırı kamerada | Video 10.01.2023 | 12:03
00:40
Arnavutköy'de akran zorbalığı kamerada | Video 10.01.2023 | 11:50
00:44
01:54
05:16
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Ocak 2023 Salı atv izle! | Video 10.01.2023 | 10:22
04:04
Kalp Gölü buz pistine döndü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 10.01.2023 | 10:13
03:14
Beylikdüzü’nde iki arkadaşın tekme tokat kavgası kamerada | Video 10.01.2023 | 10:10
00:42
Gaziantep'te kaçak makaron ve sigara operasyonu: 2 gözaltı | Video 10.01.2023 | 09:41
01:06
İstanbul merkezli 4 ilde ByLock operasyonu: 16 gözaltı | Video 10.01.2023 | 09:58
Sultangazi'de geçen çarşamba günü cezaevinden çıkan şahıs, tartıştığı komşusunun otomobilini benzin dökerek ateşe verdiği o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elinde benzin bidonuyla gelerek otomobili yaktığı görülüyor.
Sultangazi'de sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre birkaç senedir komşularının da rahatsızlık verdiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu A.Ö. isimli şahıs, 3 aydır yattığı cezaevinden geçen çarşamba günü çıktıktan sonra karısını darp ederek hastanelik etmişti. Daha önce de yaşadığı binayı yaktığı ileri sürülen şahıs, önceki gün ise kendisini uyaran komşusuyla tartışmış, daha sonrada evinin önünde park halinde bulunan komşusu Murat Atlay'a ait otomobili benzin dökerek ateşe vermişti.
BENZİN DÖKEREK ATEŞE VERDİĞİ ANLAR KAMERADA
Olayı gerçekleştiren şahsın otomobili yaktığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elinde benzin bidonuyla sokakta yürüyen şahıs otomobilin yanına geliyor. Daha sonra otomobilin etrafına benzin dökerek ateş ile yaktığı görülüyor.
Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, park halindeki 2 otomobilde de maddi hasar meydana gelmişti.