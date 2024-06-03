Sultangazi'de tartıştıkları şahsı önce darp ettiler, sonra silahla vurdular | Video
Sultangazi'de hafta sonu ailesiyle birlikte zaman geçirmek için parka giden Cengiz Topaloğlu, küfürlü konuşmayın diye uyardığı kişiler tarafından ailesinin gözü önünde önce darp edildi. Bununla yetinmeyen saldırgan daha sonra darp ettiği Topaloğlu’nun silahla yaraladı.
Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından silahla yaralanan Cengiz Topaloğlu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Cengiz Topaloğlu hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Olay sonrası Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Park içerisinde yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganların Cengiz Topaloğlu'na saldırdıkları, vatandaşların ise araya girerek müdahale etmeye çalıştıkları görülüyor.
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