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Sultangazi'de tartıştıkları şahsı önce darp ettiler, sonra silahla vurdular | Video

Sultangazi'de tartıştıkları şahsı önce darp ettiler, sonra silahla vurdular | Video

03.06.2024 | 13:23

Sultangazi'de hafta sonu ailesiyle birlikte zaman geçirmek için parka giden Cengiz Topaloğlu, küfürlü konuşmayın diye uyardığı kişiler tarafından ailesinin gözü önünde önce darp edildi. Bununla yetinmeyen saldırgan daha sonra darp ettiği Topaloğlu’nun silahla yaraladı.

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Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Şehir Parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cengiz Topaloğlu, (52) ailesiyle birlikte vakit geçirmek için Cebeci Şehir Parkına geldi. Bir süre sonra çimenlik alanda ailesiyle vakit geçiren Cengiz Topaloğlu, top oynadıkları alanda bulunan kişilere, topun kendilerine çarpmaması için uyararak biraz daha ileri gitmelerini istedi. Buna karşılık şahıslar kendisini uyaran Cengiz Topaloğlu'na küfür edince aralarında sözlü tartışma çıktı. Ardından şahıslar olay yerinden ayrılıp bir süre sonra yanlarına aldıkları arkadaşları ile birlikte geri döndü. Bu defa kalabalık bir gurup olarak Cengiz Topaloğlu'na saldıran şahıslar, önce darp edip daha sonra ise silahla bacağından vurdu. Yaşanan olay sonrası saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından silahla yaralanan Cengiz Topaloğlu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Cengiz Topaloğlu hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Olay sonrası Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Park içerisinde yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganların Cengiz Topaloğlu'na saldırdıkları, vatandaşların ise araya girerek müdahale etmeye çalıştıkları görülüyor.

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