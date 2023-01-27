Sultangazi'de tekstil işçilerinin kavgası kamerada: 1 kişi ensesinden bıçaklandı! | Video 27.01.2023 | 10:20 SULTANGAZİ'de, tekstil işçileri arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada bir işçi, ensesinden bıçaklanarak yaralandı. O anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlen paydosunda aynı tekstil atölyesinde çalışan işçiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Çalışanlar, sokak ortasında tekme, tokat ve sopalarla birbirlerine girdi. Kavgada bir kişi, ensesinden bıçaklanarak yaralandı. Bazı çalışanların kavgayı ayırmak için müdahalede bulunduğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan kişiye, mesai arkadaşlarının mendille tampon yaptıkları görülüyor.