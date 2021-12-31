Sultangazi'de temizlik işçisi ile köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı | Video

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Sultangazi Belediyesi'nde görevli temizlik personeli, sokağı süpürdüğü sırada yanına gelen köpeği önce sevdi, daha sonra da süpürgesiyle sırtını kaşıyarak masaj yaptı. İçler ısıtan bu görüntü kameraya yansıdı.