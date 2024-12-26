Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 26.12.2024 | 10:06 Sultangazi’de uyuşturucu madde yetiştirilen ve satışı yapılan adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 Aralık'ta Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde yetiştirilerek satışının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, K.K.(26) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Adreste yapılan aramalarda ise, 33.80 gram kurutulmuş halde Hint keneviri, 7.35 gram Hint keneviri tohumu, 3 kök saksı içerisinde Hint kenevir bitkisi, imalde kullanılan termometre, fan, ısıtıcı ve ışık olduğu tespit edilerek suç unsurları ele geçirildi. Yakalan şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.