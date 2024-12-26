Sultangazi’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video
Sultangazi’de uyuşturucu madde yetiştirilen ve satışı yapılan adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda ise, 33.80 gram kurutulmuş halde Hint keneviri, 7.35 gram Hint keneviri tohumu, 3 kök saksı içerisinde Hint kenevir bitkisi, imalde kullanılan termometre, fan, ısıtıcı ve ışık olduğu tespit edilerek suç unsurları ele geçirildi. Yakalan şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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