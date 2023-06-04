Video Yaşam Sultangazi'de vatandaştan İmamoğlu'na tepki: "Yapamıyorsa bıraksın biz yapalım" | Video
Sultangazi'de vatandaştan İmamoğlu'na tepki:

Sultangazi'de vatandaştan İmamoğlu'na tepki: "Yapamıyorsa bıraksın biz yapalım" | Video

04.06.2023 | 10:04

Sultangazi'de hafriyat kamyonunun çarpması sonrası zarar gören üst geçidin yıkılarak yerine yenisinin yapılacağı açıklanmıştı. Yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen sadece ayakları konulan üstgeçit ile ilgili Sultangazili esnaf ve vatandaşlar "İmamoğlu yapmayacaksa para toplayıp biz yapalım" diyerek tepki gösterdi.

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Sultangazi'de hafriyat kamyonunun çarptığı üst geçit zarar görmüş, T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı 50. Yıl Baştabya İstasyonu kapatılarak yapılan detaylı incelemenin ardından üst geçidin yıkılarak yenilenmesine karar verilmişti.

Bu süre içerisinde İBB tarafından ise mağduriyetin giderilmesi için ücretsiz ring seferleri konulmuş konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Tonguç Çoban, yıkım çalışmasının başlatılarak yeni üst geçidin 90 gün süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağı duyurulmuştu.

Ancak aradan geçen yaklaşık 3 ay süreye rağmen çalışmaların büyük oranda aksadığı ve bu süre içerisinde gelinen noktada köprünün yalnızca ayaklarının yerine konulduğu görülürken bölge esnafı ve vatandaşlar "İBB başkanı Ekrem İmamoğlu yapmayacaksa biz kendi aramızda para toplayıp yapalım" diyerek duruma tepki gösterdi.

Selami Yavuz isimli vatandaş, "Sultangazi 50. yıl mahallesi sakinleri olarak B caddesi üzerinde bulunan bu yaya üst geçidinin ve tramvay hattının 2 ay önce ilgili belediye yetkilileri gelip açıklama yaptılar dediler ki 3 ay içerisinde biz bu mağduriyeti gidereceğiz 2 ay geçti halen durum vaziyet içler acısı. Yapan yok ilgilenen yok buradaki bütün insanlar perişan hem esnafı ile hem oturanları ile. İlgililerden ricamız bu insanlara bunu niye reva görüyorlar. Sayın valime de buradan sesleniyorum. Sayın valim mülki amir olarak siz en üst makamdasınız sizden ricamız buradaki ilgililerin bir hizmet yapmadıkları zaman bunu çözme noktasında bizlere siz yardımcı olun bizi bu sıkıntı ve çileden kurtarın istediğimiz hizmet bizim şu bu mevzumuz yok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Bölgede esnaflık yapan Osman Görgülü, "1. aydan bu yana hemen hemen bu köprü bu kadar mı zor bir insan istese yemin ederim 1 haftada yapar yapmıyorlarsa bıraksınlar bu esnaflara bu mahalle biz kendi aramızda yaparız ya. Bu işi beceremiyorlarsa biz kendi yaparız belediye veya herhangi bir şirkete gerek yok. Anamız ağladı 5 personelime 3 aydır ben cebimden yevmiyelerini veriyorum. Benim bu zararımı kim karşılayacak İmamoğlu'mu karşılayacak. Ayıptır bu işi yapıyorlarsa yapsınlar yapamıyorlarsa bıraksınlar ki yapanlar gelsin yapsın. Onca esnafın hakkını kim ödeyecek kardeşim ya. Burası normal bir cadde idi caddeyi öldürdüler ara sokak gibi oldu. Vallahi bıraksınlar biz esnaflar kendi aramızda toplar babamızın hayrına yaparız. Kepengi vurup gideceğiz az kaldı" dedi.

Bir başka esnaf Mehmet Emin Sucu ise, "Yaklaşık 3 ay oldu bu üst geçidin bitmesi lazımdı 3 ay süre verdiler halen bir şey yok. Yani yapmıyorlarsa söylesinler biz kendimiz halk olarak aramızda yaparız. Geçen gün belediye başkanımız geldi buraya oda söyledi eğer yapmıyorlarsa söylesin biz yapalım. Esnaf olarak kan ağlıyoruz" dedi.

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