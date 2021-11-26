Sultangazi'de yanan gecekondunun tek odasında yaşıyorlar | Video

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SULTANGAZİ'de, Nilüfer Bilgin'in oğlu ve kızı ile yaşadığı gecekondu yandı. Yangının ardından elektriği kesilen aile, evin yangında zarar görmeyen tek odasında yaşamaya devam ediyor.
Sultangazi Habipler'de, Nilüfer Bilgin'in oğlu ve kızı ile yaşadığı gecekonduda, geçen cuma günü akşam saatlerinde yangın çıktı. Nilüfer Bilgin'in oğlu, annesi ve kardeşi uyuduğu sırada yangın çıktığını fark etti. Alevlere müdahale etmeye çalışan oğlu, daha sonra annesi ve kız kardeşini uyandırdı. Yangının büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda, gecekondunun çatısının büyük bir kısmı ile iki odası kullanılamaz hale geldi.
Yangının ardından anne Nilüfer Bilgin, şizofreni hastası olduğu öne sürülen oğlu ve kızı ile evin sağlam kalan odasına yerleşti. Ailenin yatakları ile kıyafetlerinin de yandığı yangında, gecekondunun elektrik tesisatı da kullanılamaz hale geldi. Komşularından yardım isteyen anne Nilüfer Bilgin, evine geçici olarak elektrik kablosu çekti. Bilgin, kızı ve oğlu ile gecekondunun tek odasında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.
"BİZ BURADA YAŞAYACAĞIZ"
Nilüfer Bilgin, "Cuma gecesi oğlum, ' ev yanıyor' diye uyandırdı. Söndürmeye çalışmış ama başaramamış. Uyandığımızda, yangın çok büyümüştü. Dışarıya çıktık. Elim kolum kalkmıyor. Şoku hala atlamadım. Oğlum şizofreni hastası ama tanısı henüz konmadı, hastaneye yatırılacak. Eşim cezaevinde. Kiraya çıksam, oğlumla bizi kirada tutmazlar. Biz burada yaşayacağız. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Ev, 3 odalı. İki oda yandı, kalan bir odada barınmaya çalışıyoruz. Oğlum, kızım ve ben aynı odada yaşıyoruz. Gidecek başka bir yer yok zaten. Hiçbir yerden gelirim yok. Daha önce çalışıyordum. Kazandığım da kendimize ancak yetiyordu. Yangından beri elim kolum tutmuyor. Burada yapılacak o kadar çok iş var ki, çalışabilmem için biraz daha zaman lazım. Bu evi toparlamadan işe gidemem" dedi.