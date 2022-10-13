Sultangazi'de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı | Video

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İstanbul Sultangazi'de 2 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Dumanla dolan binada mahsur kalan yabancı uyruklu 10 kişi, inşaata malzeme taşıyan vinç yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayı anlatan İlhami Yıldız isimli vatandaş, "Yaklaşık yarım saat kadar önce aşağıdan duman çıkmaya başladı. Üstü ise fırın sanırım aşağıdan tutuşmaya başladı. Odunlardan dolayı üst katta ise göçmenler kalıyor. İleride ise inşaat vardı oradan sepetli vinç çağırdık ve sepet yardımı ile yabancı uyruklu vatandaşları çıkarttık" dedi.
İnci Gürses isimli vatandaş ise, "Sabah çığlık ile uyandık kadının birisi hamile birisi yaşlı birisi ise kızıydı. Kadınların bağırması ile uyandık ve baktık ki her yer duman içindeydi. Naylon kokuları geliyordu ona uyandık. Ne oldu nereden yangın çıktı bilmiyoruz. Vinç geldi ve hepsini ve yandaki zencileri de indirdi" diye konuştu.
Nuray Bayındır isimli vatandaş ise "Gerçekten çok çaresizlerdi çığlık çığlığa yanlarında ise zenciler oturuyordu. Onlar da ne olduğunu anlayamadılar. Hepimiz bağırdık. Elhamdülillah kurtuldular. Yangının nasıl çıktığını onlar bile anlayamadı şok içindeler" dedi.