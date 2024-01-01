Video Yaşam Sultangazi'de yaşanan çatışmaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Sultangazi'de yaşanan çatışmaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Sultangazi'de yaşanan çatışmaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

01.01.2024 | 16:49

SULTANGAZİ'de, otomobille seyir halindeki 2 grubun uzun namlulu silahlarla çatıştığı, iki kişinin yaralandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde, sokak üzerinden hızla geçen iki araç ve silah sesinden korkarak camiye kaçan vatandaşlar yer alıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay 30 Aralık Cumartesi günü saat 14.05 sıralarında, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobille seyir halinde olan 2 grup, uzun namlulu silahlarla çatıştı. Güpegündüz yaşanan çatışmada, şüpheliler otomobillerini bırakıp kaçtı. Çatışmada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin saldırıya karışan şüpheli, diğerinin ise sokaktan geçmekte olan 15 yaşındaki Büşra P. olduğu belirtildi. Şüpheli hafif yaralanırken, ağır yaralı olan Büşra P.'nin ameliyata alındığı öğrenildi. Otomobillerde yapılan aramalarda, kalaşnikof ve tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar 2 eve, sokakta bulunan caminin çay ocağına ve park halindeki araçlara isabet etti. Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede onlarca boş kovan buldu. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KORKAN VATANDAŞLAR CAMİYE KAÇMIŞ
Yaşanan çatışmaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde, araçlar hızla sokakta geçerken silah sesini duyan vatandaşların camiye kaçarak saklandığı görülüyor.
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