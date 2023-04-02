Video Yaşam Sultangazi'de yaşanan hırsızlıklar güvenlik kamerasında | Video
Sultangazi'de yaşanan hırsızlıklar güvenlik kamerasında | Video

Sultangazi'de yaşanan hırsızlıklar güvenlik kamerasında | Video

02.04.2023 | 10:02

Sultangazi'de farklı günlerde yaşanan hırsızlıklar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Gazi Mahallesi'nde, sabah saatlerinde kağıt toplayıcısı gibi dolaşan hırsızlar, park halindeki bir otomobilin camlarını kırarak, içindeki malzemelerle kayıplara karıştı. Hırsızların gelişi ve malzemeleri alarak kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin, güvenlik kamerasına yakalanmamak için kapüşonlu mont giymeleri dikkat çekti. İsmetpaşa Mahallesi'nde ise sabah 06.00 sıralarında sokakta yürüyen iki kişi, park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri, dış kapısı açık olan apartmana girerken, diğeri ise motosikletin açık unutulan sepeti açtı. Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde ise, bir iş yerinin önündeki gözlükleri inceleyen şüpheli, beğendiği bir gözlüğü önce denedi ardından da elbisesinin içine saklayarak, iş yerinin önünden ayrıldı.

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