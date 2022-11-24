Sultangazi'de yaya ile sürücünün kavgası kamerada | Video

Sultangazi'de sürücü ile yaya arasında iddiaya göre, 'kornaya basma' tartışması yaşandı. Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. İkilinin yoldaki kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Kasım Salı günü saat 11.20 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Hacı Şükrü Durağı mevkinde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü ile yolun karşısına geçmeye çalışan yaya arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçen yayaya araç sürücüsü, kornaya basarak tepki gösterdi. Bunun üzerine yaya 'neden kornaya bastın' diyerek, araç sürücüsü ile tartışmaya girdi. Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. Araç sürücüsü ve yaya trafiğin işlek olduğu caddede tekme tokat birbirine girdi. Çevredekilerin araya girerek müdahale ettiği kavga, sürücünün aracına binerek olay yerinden uzaklaşmasıyla sona erdi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araç sürücüsü ve yayanın kavga ettiği, çevredekilerin müdahale ederek ayırmaya çalıştıkları görülüyor. Sürücü aracına bindiği sırada, yayanın koşarak araca uçan tekme ile vurduğu kameraya yansıyor.