Sultangazi'de yer altı kabloları bomba gibi patladı | Video

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Sultangazi'de yer altı kablolarında yanma meydana geldi. Gelen itfaiye ekiplerinin çevre güvenliği için şerit çektiği sırada kablolar bomba gibi patladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün saat 05.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi 2135 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan yer altı kabloları bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevre güvenliğini sağlamak amacıyla şerit çekmeye başladı. Bu sırada yanan kablolar bomba gibi patladı. Çıkan kıvılcımlar havayı aydınlattı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.