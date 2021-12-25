Video Yaşam Sultangazi'de yer altı kabloları bomba gibi patladı | Video
Sultangazi'de yer altı kabloları bomba gibi patladı | Video

Sultangazi'de yer altı kabloları bomba gibi patladı | Video

25.12.2021 | 10:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultangazi’de yer altı kabloları bomba gibi patladı | Video 00:53
Sultangazi'de yer altı kabloları bomba gibi patladı | Video 25.12.2021 | 10:04
Taksici Sanayiye gideceğim bahanesiyle yolcuları böyle indirdi | Video 00:36
Taksici "Sanayiye gideceğim" bahanesiyle yolcuları böyle indirdi | Video 25.12.2021 | 09:55
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye, Antalya’ya sevk edildi | Video 02:27
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye, Antalya’ya sevk edildi | Video 25.12.2021 | 09:46
İstanbul’da tarihi eser operasyonu! Bizans dönemine ait 200 tarihi sikke ele geçirildi | Video 00:46
İstanbul'da tarihi eser operasyonu! Bizans dönemine ait 200 tarihi sikke ele geçirildi | Video 25.12.2021 | 09:46
İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 9 şüpheli yakalandı | Video 00:43
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 9 şüpheli yakalandı | Video 25.12.2021 | 09:46
Aç kalan kurt şehir merkezine indi | Video 00:15
Aç kalan kurt şehir merkezine indi | Video 25.12.2021 | 09:46
Bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheli yakalandı | Video 02:02
Bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheli yakalandı | Video 25.12.2021 | 09:38
Poliklinikteki çocuğun dizine vurup, tokat attı | Video 00:33
Poliklinikteki çocuğun dizine vurup, tokat attı | Video 25.12.2021 | 09:38
Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı | Video 06:32
Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı | Video 25.12.2021 | 09:15
Karla kaplanan Dumanlı Tabiat Parkı görüntülendi | Video 06:29
Karla kaplanan Dumanlı Tabiat Parkı görüntülendi | Video 25.12.2021 | 09:19
Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! O anlar kamerada | Video 04:02
Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! O anlar kamerada | Video 25.12.2021 | 09:15
Esenyurt’ta kadın cinayeti! Adım adım takip etti, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü | Video 01:25
Esenyurt’ta kadın cinayeti! Adım adım takip etti, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü | Video 25.12.2021 | 08:32
Yarış yapan araçlardan kaçmak isterken bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı | Video 01:12
Yarış yapan araçlardan kaçmak isterken bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı | Video 25.12.2021 | 08:32
İstanbul emniyetinden kaçak alkol denetimi | Video 01:09
İstanbul emniyetinden kaçak alkol denetimi | Video 25.12.2021 | 08:32
Böyle hırsız görülmedi! Önce Türk bayrağını öptü sonra hırsızlık yaptı | Video 00:25
Böyle hırsız görülmedi! Önce Türk bayrağını öptü sonra hırsızlık yaptı | Video 25.12.2021 | 08:32
Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi tarafından terk edilmişti! Esra Erol’da büyük kavuşma! | Video 01:56
Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi tarafından terk edilmişti! Esra Erol’da büyük kavuşma! | Video 24.12.2021 | 18:52
İzmir’de yangın faciası: 3 kardeş yaşamını yitirdi 01:51
İzmir'de yangın faciası: 3 kardeş yaşamını yitirdi 24.12.2021 | 17:04
Fabrikada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi 03:35
Fabrikada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi 24.12.2021 | 17:20
Gaz ve fren pedalına sıkışan paspas kazaya neden oldu | Video 01:33
Gaz ve fren pedalına sıkışan paspas kazaya neden oldu | Video 24.12.2021 | 16:59
Susurluk hükümlüsünün öldüğü silahlı çatışma olayında yeni gelişme | Video 01:12
Susurluk hükümlüsünün öldüğü silahlı çatışma olayında yeni gelişme | Video 24.12.2021 | 16:53

Sultangazi'de yer altı kablolarında yanma meydana geldi. Gelen itfaiye ekiplerinin çevre güvenliği için şerit çektiği sırada kablolar bomba gibi patladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 05.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi 2135 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan yer altı kabloları bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevre güvenliğini sağlamak amacıyla şerit çekmeye başladı. Bu sırada yanan kablolar bomba gibi patladı. Çıkan kıvılcımlar havayı aydınlattı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA