Video Yaşam Sultangazi’de yol kenarına atılan köpeğin sahibi aranıyor | Video
Sultangazi’de yol kenarına atılan köpeğin sahibi aranıyor | Video

Sultangazi’de yol kenarına atılan köpeğin sahibi aranıyor | Video

08.03.2024 | 10:56

Sultangazi’de bir köpek seyir halindeki otomobilden yol kenarına bırakıldı. Köpek aracın uzun süre arkasından koştu ancak araç hızla olay yerinden uzaklaştı. Arkadan gelen bir başka sürücü olay anını cep telefonuyla kaydettikten sonra köpeğin sahibini bulmak için harekete geçti.

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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Cebeci Baraj Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilden bir köpek yola bırakıldı. Köpek, bir süre otomobilin arkasından koştu; ancak araç olay yerinden uzaklaştı. Köpeğin araçtan yola bırakıldığını gören direksiyon hocası Ahmet Tahmaz olayı cep telefonu kamerasına kaydetti. Araçtan yola bırakılan köpeği evine götüren Tahmaz, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri sosyal medyada gören Sait Öğün, hayvanın daha önce kaybolan köpeği olduğunu düşünerek Tahmaz'a ulaştı fakat kendi köpeği olmadığını öğrendi. Ahmet Tahmaz şimdi köpeğin gerçek sahibini arıyor.

"KÖPEĞİN SAHİBİNİ BULDUK SANDIK AMA DEĞİLMİŞ"
Görüntüleri sosyal medyada gördükten sonra kaybolan köpeği olduğunu düşünen Sait Öğün ise, "Biz köpeğimizi kaybetmiştik. Bizim köpeğimiz olduğunu düşünerek ulaştık bulan arkadaşlara. Sonra sağolsunlar getirdiler iş yerimize. Sonra baktık ki bizim köpeğimiz değilmiş." diye konuştu. Köpeği bırakıldığı yoldan alan Ahmet Tahmaz ise, "Araçla ders verirken, kırmızı bir araçtan köpeğin atıldığını gördüm. Vicdanım el vermedi. Merhamet sahibi insanlarız. Köpeğin sahibini de bulduk sayılır. Köpek benimle şimdilik, konuştuğumuz kişi sahibi çıkmadı. Başka biri daha aradı gelip bakacaklar." dedi.

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