Video Yaşam Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada | Video

Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada | Video

Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada | Video
16.05.2021 | 14:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak için evi bastılar: 3 yaralı | Video 04:16
15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak için evi bastılar: 3 yaralı | Video 17.05.2021 | 08:05
İstanbul'da 17 günlük kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı | Video 02:11
İstanbul'da 17 günlük kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı | Video 17.05.2021 | 07:40
Bisikletli tacizci, kendisine tepki gösteren kişiyi bıçaklayarak kaçtı | Video 02:04
Bisikletli tacizci, kendisine tepki gösteren kişiyi bıçaklayarak kaçtı | Video 16.05.2021 | 14:05
Amcasının çocuklarıyla tartıştıktan sonra babasını öldürüp, 9 kişiyi yaralamış | Video 03:45
Amcasının çocuklarıyla tartıştıktan sonra babasını öldürüp, 9 kişiyi yaralamış | Video 16.05.2021 | 14:05
Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada | Video 06:15
Sultangazi'de yoldaki kadının gözüne maytap isabet etti: O anlar kamerada | Video 16.05.2021 | 14:06
Arnavutköy'de şampiyonluk kutlamalarında polisin üzerine aracını böyle sürdü | Video 00:14
Arnavutköy'de şampiyonluk kutlamalarında polisin üzerine aracını böyle sürdü | Video 16.05.2021 | 14:15
Eli acımasın diye, odun ve şofben hortumuyla dövmüş | Video 04:03
Eli acımasın diye, odun ve şofben hortumuyla dövmüş | Video 16.05.2021 | 15:12
Trabzon'da nefes kesen silahlı soygun tatbikatı | Video 05:06
Trabzon'da nefes kesen silahlı soygun tatbikatı | Video 16.05.2021 | 15:13
Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi | Video 05:03
Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi | Video 16.05.2021 | 15:13
Galatasaraylı yeğenini Beşiktaşlı olsun diye stadyum çevresindeki kutlamalara getirdi | Video 03:45
Galatasaraylı yeğenini Beşiktaşlı olsun diye stadyum çevresindeki kutlamalara getirdi | Video 16.05.2021 | 12:19
TRT EBA TV izle! 17 Mayıs Pazartesi DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (17 Mayıs Pazartesi) DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 17.05.2021 | 06:50
Kız arkadaşının yakınları tarafından ölüme atılan gencin çaresiz bekleyişi cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 01:12
Kız arkadaşının yakınları tarafından ölüme atılan gencin çaresiz bekleyişi cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 16.05.2021 | 11:44
Şampiyonluk kutlamalarında terör estiren maganda yakalandı | Video 00:39
Şampiyonluk kutlamalarında terör estiren maganda yakalandı | Video 16.05.2021 | 14:01
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem. Deprem anı kamerada | Video 00:34
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem. Deprem anı kamerada | Video 16.05.2021 | 14:01
TRT EBA TV 17 Mayıs 2021 Pazartesi Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (17 Mayıs 2021 Pazartesi) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 17.05.2021 | 06:50
Kocasının gözlerini oymaya çalıştı, çocukları yurt dışına kaçırdı. Belaruslu kadın, Türk eşine böyle saldırdı | Video 09:36
Kocasının gözlerini oymaya çalıştı, çocukları yurt dışına kaçırdı. Belaruslu kadın, Türk eşine böyle saldırdı | Video 16.05.2021 | 15:51
Bu köye koronavirüs uğramadı | Video 04:06
Bu köye koronavirüs uğramadı | Video 17.05.2021 | 02:25
‘Bir İnsan Bir Hikaye’: 70 yaşında hala işine aşık | Video 04:57
‘Bir İnsan Bir Hikaye’: 70 yaşında hala işine aşık | Video 17.05.2021 | 02:25
Aşıdan önce ve sonrası uyku önerisi… Koronavirüs aşısında 6 saat uyku uyarısı | Video 01:36
Aşıdan önce ve sonrası uyku önerisi… Koronavirüs aşısında 6 saat uyku uyarısı | Video 17.05.2021 | 02:18
Deniz salyaları sebebiyle yavru yunus sahile vurdu | Video 02:53
Deniz salyaları sebebiyle yavru yunus sahile vurdu | Video 16.05.2021 | 17:33

Sultangazi'de sokağa atılan maytap sonucu Gülizar Özkurt (51) gözünden ve dudağından yaralandı. O anlar ise saniye saniye bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. Alışveriş yaptıktan sonra evine dönen 51 yaşındaki Gülizar Özkurt'a, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Mahmut Ali (15) tarafından sokağa atılan maytap isabet etti. Gülizar Özkurt, oturduğu evin sokağına geldiği an patlayan maytap sonucu gözünden yaralanırken, dudağı da patladı. Yaralanan Özkurt'a yardım etmek için çevredeki vatandaşların yanı sıra maytabı atan Mahmut Ali de geldi. Özkurt'u sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine Özkurt'un yakınları da olay yerine geldi. Kız kardeşini yaralı gören Özkurt'un ablası Mahmut Ali'ye tepki göstererek saldırdı. Bunun üzerine Ali, olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından Özkurt'u, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan Özkürt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olay yerinden ayrılan Mahmut Ali'yi, kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ali'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA