Video Yaşam Sultangazi'deki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video
Sultangazi'deki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video

Sultangazi'deki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video

22.12.2021 | 15:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultangazi’deki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:53
Sultangazi'deki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.12.2021 | 15:33
Taksimetre açmayan sürücü: “Kendisi sürekli müşterim” | Video 03:34
Taksimetre açmayan sürücü: “Kendisi sürekli müşterim” | Video 22.12.2021 | 15:33
Ağrı’da kar yağarken kaplıcada ilginç çaylı tanıtım kamerada 00:51
Ağrı'da kar yağarken kaplıcada ilginç çaylı tanıtım kamerada 22.12.2021 | 15:13
Arnavutköy’de üzerine su deposu düşen kişi yaşamını yitirdi | Video 04:22
Arnavutköy’de üzerine su deposu düşen kişi yaşamını yitirdi | Video 22.12.2021 | 14:59
Yolda yürürken cep telefonunu çaldılar | Video 00:27
Yolda yürürken cep telefonunu çaldılar | Video 22.12.2021 | 15:25
Şemdinli’de hamile kadın için ekipler seferber oldu | Video 00:48
Şemdinli’de hamile kadın için ekipler seferber oldu | Video 22.12.2021 | 15:11
Konya’da Öldüreceğim dediği annesinin evine geldi, polise silah çekti 00:54
Konya'da "Öldüreceğim" dediği annesinin evine geldi, polise silah çekti 22.12.2021 | 14:42
Kırıkkale’de otomobil emniyet şeridindeki otobüse çarptı; sürücü öldü, eşi ve kızı yaralı 01:05
Kırıkkale'de otomobil emniyet şeridindeki otobüse çarptı; sürücü öldü, eşi ve kızı yaralı 22.12.2021 | 14:42
Sivas’ta eksi 12 derecede şaşkınlık veren görüntü! Musluktan akarken donan su kamerada... 00:15
Sivas'ta eksi 12 derecede şaşkınlık veren görüntü! Musluktan akarken donan su kamerada... 22.12.2021 | 14:41
Şaşkın hırsızlar fıstık çalmak isterken otomobilden oldular | Video 02:23
Şaşkın hırsızlar fıstık çalmak isterken otomobilden oldular | Video 22.12.2021 | 13:53
Usta sanatçı Sezai Aydın için Musahipzade Celal Sahnesi’nde tören düzenlendi | Video 01:15
Usta sanatçı Sezai Aydın için Musahipzade Celal Sahnesi’nde tören düzenlendi | Video 22.12.2021 | 13:24
Bir sahte içki imalathanesi daha basıldı! Damacanaya doldurulmuş halde buldular 00:29
Bir sahte içki imalathanesi daha basıldı! Damacanaya doldurulmuş halde buldular 22.12.2021 | 13:19
Yok böyle dolandırıcılık! Kiraladığı araçları satıyordu 00:25
Yok böyle dolandırıcılık! Kiraladığı araçları satıyordu 22.12.2021 | 12:52
Mardin’de doktora kolonya şişeli saldırı | Video 03:45
Mardin'de doktora kolonya şişeli saldırı | Video 22.12.2021 | 12:03
Devasa gemiyi karadan yürütüp sahile böyle taşıdılar | Video 08:06
Devasa gemiyi karadan yürütüp sahile böyle taşıdılar | Video 22.12.2021 | 11:41
Sağlık çalışanına demir dubayla saldırdı | Video 05:51
Sağlık çalışanına demir dubayla saldırdı | Video 22.12.2021 | 11:43
Çuvallı hırsız kamerada | Video 00:41
Çuvallı hırsız kamerada | Video 22.12.2021 | 11:47
Bahçedeki Kangal köpeği hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 03:29
Bahçedeki Kangal köpeği hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 22.12.2021 | 11:40
16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldüren katil zanlısına müebbet hapis | Video 02:43
16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldüren katil zanlısına müebbet hapis | Video 22.12.2021 | 11:41
Kafedeki yangında cehennemi yaşadık | Video 02:50
"Kafedeki yangında cehennemi yaşadık" | Video 22.12.2021 | 10:07

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu 3 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde annenin 2 çocuğu ve arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve kadının bir anda hareket eden aracın altında kaldığı görülüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu 3 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde arkadaşı ve iki çocuğuyla yolun karşısına geçmek isteyen kadın bir süre beklediği görülüyor. Kadın ve yanındakilerin, araçların durmasının ardından hafriyat kamyonun önünden geçtiği ve kısa süre sonra da feci kazanın meydana geldiği güvenlik kamerasına yansıyor. Kadının aracın altında kaldığı, kazanın ardından hafriyat kamyonunun durduğu görüntülerde yer alıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA