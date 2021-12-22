Sultangazi'deki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu 3 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde annenin 2 çocuğu ve arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve kadının bir anda hareket eden aracın altında kaldığı görülüyor.

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu 3 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde arkadaşı ve iki çocuğuyla yolun karşısına geçmek isteyen kadın bir süre beklediği görülüyor. Kadın ve yanındakilerin, araçların durmasının ardından hafriyat kamyonun önünden geçtiği ve kısa süre sonra da feci kazanın meydana geldiği güvenlik kamerasına yansıyor. Kadının aracın altında kaldığı, kazanın ardından hafriyat kamyonunun durduğu görüntülerde yer alıyor.