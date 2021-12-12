Video Yaşam Sultangazi'deki öğrenci kavgaları kamerada | Video
Sultangazi'deki öğrenci kavgaları kamerada | Video

Sultangazi'deki öğrenci kavgaları kamerada | Video

12.12.2021 | 12:36

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Sultangazi'de öğrenciler arasında yaşanan üç ayrı kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Esentepe Mahallesi'nde kız öğrenciler arasında kavga yaşandı. Sokak arasında tartışan kız öğrenciler, daha sonra bir parka giderek kavga etti. Kızların saç saça kavga ettikleri ve birbirlerine yumruk attıkları anlar, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüyü çeken erkek arkadaşlarının kavgayı ayırmak yerine "Hadi saldır" dediği de duyuldu.

OKUL ÇIKIŞI TARTIŞTIKLARI ARKADAŞINA SALDIRDILAR
Bir başka görüntü ise Gazi Mahallesi'nde bulunan Nuri Pakdil Anadolu Lisesi önünde kaydedildi. Görüntülerde okul çıkışı tartışan öğrencilerin, daha sonra bir arkadaşlarına saldırdıkları anlar yer aldı.

GECEKONDUNUN ÇATISINA ÇIKIP KAVGAYI İZLEDİLER
İsmetpaşa Mahallesi'nde de sokak ortasında iki öğrenci arasında kavga yaşandı. Kavga eden iki öğrenciyi, arkadaşlarının film seyreder gibi seyrettiği, bazı öğrencilerin de bir gecekondunun çatısına çıkarak kavgayı izledikleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

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