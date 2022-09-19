Video Yaşam Suluova’da kullanılmayan akaryakıt istasyonunda yangın çıktı | Video
Suluova’da kullanılmayan akaryakıt istasyonunda yangın çıktı | Video

Suluova’da kullanılmayan akaryakıt istasyonunda yangın çıktı | Video

19.09.2022 | 22:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adnan Oktar davasında mütalaa açıkladı: Bin 198 yıla kadar hapis istemi! | Video 03:15
Adnan Oktar davasında mütalaa açıkladı: Bin 198 yıla kadar hapis istemi! | Video 19.09.2022 | 22:44
Suluova’da kullanılmayan akaryakıt istasyonunda yangın çıktı | Video 00:57
Suluova’da kullanılmayan akaryakıt istasyonunda yangın çıktı | Video 19.09.2022 | 22:18
Antalya’da sinir krizi geçiren kadın balkonu yaktı, eşyaları sokağa fırlattı | Video 04:18
Antalya'da sinir krizi geçiren kadın balkonu yaktı, eşyaları sokağa fırlattı | Video 19.09.2022 | 22:14
Manisa’da ilginç görüntü: Camiye giren tilki ayakkabı alarak çıktı | Video 00:09
Manisa’da ilginç görüntü: Camiye giren tilki ayakkabı alarak çıktı | Video 19.09.2022 | 22:10
Son Dakika: Fatih’te 2 polisi vuran saldırganın yakalandığı operasyon kamerada! İşte o anlar.. | Video 00:21
Son Dakika: Fatih'te 2 polisi vuran saldırganın yakalandığı operasyon kamerada! İşte o anlar.. | Video 19.09.2022 | 20:59
Son Dakika: Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi | Video 00:52
Son Dakika: Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi | Video 19.09.2022 | 20:42
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi! Acun Ilıcalı’nın sağlık durumu nasıl? Motosiklette kızı... | Video 00:19
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi! Acun Ilıcalı’nın sağlık durumu nasıl? Motosiklette kızı... | Video 19.09.2022 | 20:38
Kayalıklardan düşerek ölen genç son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:16
Kayalıklardan düşerek ölen genç son yolculuğuna uğurlandı | Video 19.09.2022 | 20:17
Kadıköy’de kural tanımayan sürücülere ceza yağdı | Video 03:48
Kadıköy’de kural tanımayan sürücülere ceza yağdı | Video 19.09.2022 | 20:08
Yozgat protokolü 7.6 şiddetinde deprem yaşadı | Video 02:30
Yozgat protokolü 7.6 şiddetinde deprem yaşadı | Video 19.09.2022 | 16:18
Kocaeli’de dev uyuşturucu operasyonu | Video 03:29
Kocaeli'de dev uyuşturucu operasyonu | Video 19.09.2022 | 16:04
Konya’da iki grup arasında alacak verecek kavgası | Video 02:17
Konya'da iki grup arasında alacak verecek kavgası | Video 19.09.2022 | 15:41
Ümraniye’de yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı! Kaza anı kamerada | Video 02:33
Ümraniye’de yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı! Kaza anı kamerada | Video 19.09.2022 | 15:15
Ümraniye’de küçük çocuğa otomobil çarptı | Video 00:51
Ümraniye’de küçük çocuğa otomobil çarptı | Video 19.09.2022 | 14:55
Şanlıurfa’da yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 00:51
Şanlıurfa'da yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 19.09.2022 | 14:50
Tokat’ta kavak ağacı cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi | Video 01:06
Tokat'ta kavak ağacı cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi | Video 19.09.2022 | 14:50
Çelik fabrikasının hurdalık bölümü alevlere teslim oldu | Video 00:42
Çelik fabrikasının hurdalık bölümü alevlere teslim oldu | Video 19.09.2022 | 14:50
Tekirdağ’da şoke eden görüntü! Aranan zanlı camdan sarkarken böyle yakalandı | Video 00:29
Tekirdağ'da şoke eden görüntü! Aranan zanlı camdan sarkarken böyle yakalandı | Video 19.09.2022 | 14:46
Tekirdağ’da şoke eden görüntüler! Aranan zanlı camdan sarkarken böyle yakalandı | Video 00:29
Tekirdağ'da şoke eden görüntüler! Aranan zanlı camdan sarkarken böyle yakalandı | Video 19.09.2022 | 14:40
Şırnak’ta bulduğu cisim elinde patlayan çoban yaralandı | Video 01:11
Şırnak’ta bulduğu cisim elinde patlayan çoban yaralandı | Video 19.09.2022 | 14:17

Amasya’nın Suluova ilçesinde kullanıma kapalı bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle Atatürk Bulvarındaki akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangında alevlere Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Bitişikteki binalara sıçramasından endişe edilen alevler yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucu güçlükle söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA