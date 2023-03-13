Sünnet için hastaneye götürülen çocuğun bademciklerinin alındığı iddiası | Video
Diyarbakır’da sünnet için Ergani Devlet Hastanesine götürülen çocuğun iddiaya göre bademcikleri alındı.
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