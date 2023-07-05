Video Yaşam Süper ay Uludağ’ın üzerinde muhteşem manzara oluşturdu | Video
Süper ay Uludağ’ın üzerinde muhteşem manzara oluşturdu | Video

Süper ay Uludağ’ın üzerinde muhteşem manzara oluşturdu | Video

05.07.2023 | 16:32

Bursa’da amatör olarak gökyüzü gözlemciliği yapan Şenol Şanlı, Süper Dolunayı Uludağ ile aynı karede görüntüledi.

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Hobi olarak başladığı gökyüzü gözlemciliğinde kendi teleskoplarını üretmeye kadar ilerleyen Şenol Şanlı, Yıldırım ilçesindeki evinin çatısından yıl boyu güneş, ay, yıldız ve gezegenlerin hareketlerini amatör olarak kendi yaptığı teleskopla görüntülüyor. Şanlı geçtiğimiz günlerde Uludağ'ın bakacak bölgesinde kendini gösteren ve ortaya muhteşem manzara ortaya çıkaran Süper Dolunay'ı görüntüledi. Yaklaşık 3 saat boyunca süper dolunayın Uludağ'ın üzerinden hareketlerini görüntüleyerek muhteşem manzarayı kayıt altına aldı.

Yıl boyunca gökyüzünü gözlemlediğini ifade eden Şenol Şanlı, "Bu işe hobi olarak başladım, şimdi kendi teleskoplarımı kendim üretiyorum. Yaptığım teleskoplarla yıl boyunca ay, güneş, yıldız ve gezegenlerin hareketlerini gözlemleyip görüntülüyorum. Geçtiğimiz günlerde Uludağ'da ortaya çıkan süper dolunay'ı 3 saatlik çekimle görüntüledim. Bakacak Bölgesinde ortaya çıkan süper dolunay'ı Uludağ'dan ortadan kaybolana kadar görüntülemeyi başardım" dedi.

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