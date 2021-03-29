Süper Ay'ın batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Süper Ay'ın körfez üzerinde batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İskenderun'da Amanos Dağları'nın üzerinden doğan Süper Ay sabahın ilk ışıkları ile birlikte İskenderun Körfezinin üzerinde batışını tamamladı.Havanın açık ve nem oranının düşük olması ile Süper Ay'ın muhteşem görüntüsü kartpostallık manzaralara sahne oldu. Ay'ın dünyaya en yakın olduğu dolunay vaktinde oluşan Süper Ay'ın İskenderun Körfezi üzerinde batışı salı sabahı da izlenebilecek.